Última hora de las lluvias en València

20:00 horas. La Guardia Civil ha rescatado a una familia (entre los que se encuentra un menor de edad) con motivo de las inundaciones acaecidas en Polinyà de Xúquer.



19:50 horas. La Diputación de Valencia ha informado de que siete carreteras de la provincia permanecen cortadas por problemas de inundaciones, entre ellas la CV-500, entre los municipios de Alzira y Sueca, y la CV-506, desde la CV-505 hasta la CV-510 por Casas de Granados.



19:40 horas. Monumental atasco en la avenida Cataluña por el temporal.





Comunicat de l'Ajuntament de #Carlet

Donada la situació produïda al llarg de la nit, es decreta la suspensió tant de les activitats escolars (no hi ha classe), així com esportives, per a hui divendres 16 de novembre.https://t.co/mCkFqVNVHf