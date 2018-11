El TSJ niega al CEU el acceso a las subvenciones para investigación

La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU contra la orden de la Conselleria de Educación para la concesión de subvenciones para la adquisición de infraestructuras y equipamiento de I+D+I.

En la resolución se recuerda que la demandante apelaba al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, que recoge la Constitución. «Que la apelante afirme ser una entidad sin ánimo de lucro -lo que no ha discutido la demandada- incluyendo entre su actividad la enseñanza superior, no la hace acreedora, per se , a ser beneficiaria de ese tipo de ayudas», razonan los jueces.