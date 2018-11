Decálogo para frenar el aumento de las resistencias bacterianas a los antibióticos

Con motivo del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, decretado para mañana, 18 de noviembre, por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), profesores y estudiantes de la Universidad CEU Cardenal Herrera han elaborado un decálogo de recomendaciones para la población, orientado a frenar el aumento de las resistencias bacterianas a los antibióticos derivadas de su uso inadecuado. En la actualidad, 700.000 personas mueren cada año en el mundo a causa de las infecciones resistentes a los antibióticos. Y la OMS estima que en 2050 las muertes por estas infecciones alcanzarán los 10 millones al año, superando al cáncer o los accidentes de tráfico como principal causa de fallecimientos. Durante esta semana la OMS y la ECDC han promovido acciones de concienciación y de investigación científica a nivel internacional en este ámbito, a las que la CEU UCH se ha sumado con la elaboración de este decálogo.

El equipo de la CEU UCH autor del "Decálogo de recomendaciones para evitar la resistencia bacteriana a los antibióticos" participa en la iniciativa de ciencia ciudadana SWI-MicroMundo, integrada por universidades de España y Portugal dentro de la red internacional Small World Initiative (SWI), que promueve en 12 países la búsqueda de nuevos antibióticos en el medio natural, con la participación de estudiantes universitarios y de Secundaria y Bachillerato. Por un lado, este proyecto científico está destinado a encontrar nuevos microorganismos con capacidad de antibiosis, a partir de la toma de muestras de suelo. Por otro, el proyecto busca concienciar sobre el uso adecuado de los antibióticos entre la población para frenar la aparición de nuevas resistencias.

Dentro de esta labor de concienciación surgen las recomendaciones en forma de decálogo elaboradas por el equipo SWI@CEU de la CEU UCH, formado por 4 profesores y 31 estudiantes de los Grados en Farmacia, Enfermería, Medicina y Veterinaria. Por primera vez en España, la CEU UCH ha integrado también en un equipo de la red SWI-MicroMundo a 9 estudiantes de Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual, para mejorar la dimensión divulgativa de este proyecto científico en la lucha contra la resistencia a los antibióticos como reto de salud global.

No contra la gripe, no dejar el tratamiento, no automedicarse...

Entre las recomendaciones de este decálogo, destaca la importancia de "no usar antibióticos frente a infecciones víricas como la gripe o el catarro", ya que no curan la infección y con ello solo se contribuye a crear nuevas resistencias en las bacterias que causan infecciones. El decálogo del equipo SWI@CEU también alerta sobre la importancia de "finalizar el tratamiento con antibióticos, aunque los síntomas hayan desaparecido, tomándolos en las dosis y horarios prescritos".

No automedicarse, no comprar antibióticos en Internet o no presionar al médico o al farmacéutico para que prescriba o venda antibióticos, están también entre las recomendaciones de este decálogo, que se cierra recordando que "preservar la eficacia de los antibióticos para las generaciones futuras depende del uso responsable por parte de toda la población".

El equipo SWI@CEU ha difundido el decálogo mediante infografías en inglés y en español y a través de vídeos en ambos idiomas, en los que los propios estudiantes explican las diez recomendaciones. Ambos formatos divulgativos se están difundiendo a través de las redes sociales Instagram (@SWICEU) y Twitter (@SWICEU1), dentro de la campaña #KeepAntibioticsWorking de la ECDC.

Jóvenes en busca de nuevos antibióticos

Los miembros del proyecto SWI-MicroMundo de la CEU UCH emplearán también este decálogo como herramienta divulgativa para la concienciación en torno al problema de salud que suponen las resistencias a los antibióticos en seis Centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato valencianos: American School of Valencia, Santa María del Puig, Colegio Alemán, CEU San Pablo, Edelweiss y San Pedro Pascual. En estos centros, los universitarios dirigirán a partir de febrero experimentos reales de búsqueda de nuevos antibióticos a partir de la toma de muestras de suelo, realizados por los propios escolares bajo la dirección de estudiantes de Farmacia, Enfermería, Medicina y Veterinaria del equipo SWI@CEU de la CEU UCH. El año pasado, en la primera edición del proyecto, universitarios y escolares lograron aislar 121 cepas de microorganismos con capacidad antibiótica.