Tapones solidarios para reciclar vidas

Los niños que pasan más tiempo en el hospital que en el parque son los protagonistas de actos solidarios que solo persiguen un fin: recaudar fondos. El dinero no les curará, pero sí hará más fácil sus vidas. Hace años que la recogida de tapones de plástico supone una manera de ayudar, de sufragar terapias, material ortopédico o investigaciones que el sistema público no paga. Sin embargo, cada vez hay menos puntos de recogida.

La «fiebre» del tapón de plástico ya pasó. Pero no del todo. Aún persisten entidades, colegios, empresas que colocan una caja y esperan a que se vaya llenando. Toda ayuda es de agradecer. Toda ayuda, aunque sea mínima, sirve. Pero cuando se trata de recaudar fondos para fines sociales y sanitarios el tiempo corre en contra y la recogida de tapones supone demasiado desgaste. Sobre todo si se tiene en cuenta que lo que antaño se pagaba por una tonelada de tapones de plástico ha pasado a ser la mitad. Y una tonelada de tapones, son muchos tapones. Hace 5 años, una tonelada de tapones se pagaba a unos 400 euros. Hoy, no llega a 200 en el mejor de los casos. En el peor, se han llegado a pagar 150 euros por 1,5 toneladas de tapones, que son los que caben en un contenedor industrial de 12 metros cúbicos.

Sin embargo, esta práctica se mantiene. Ya no es rentable para particulares (nunca lo fue demasiado) pero sí sirve para una cosa: para visibilizar. Para que la sociedad entienda que ese niño o niña de diferentes nombres necesita «algo» que el sistema sanitario no le da. Los mínimos están cubiertos. Pero ir a más... mejorar gracias a más terapias o a más sesiones... contar con un moderno aparato... o investigar esa enfermedad que no tiene nombre (o que solo tiene eso, el nombre)... Eso son palabras mayores. Y miles de euros. O millones si de los que hablamos es de investigación.

El precio que se paga por el plástico no siempre es el mismo. Es un derivado del petróleo pero funciona justo al contrario que la gasolina. Si el petróleo sube... el precio de la gasolina sube rápidamente... pero no ocurre lo mismo con el precio del plástico reciclado. Y lo mismo si baja. La gasolina tardará más en bajar... pero el precio que se paga por una tonelada de tapones se reduce de forma drástica y rápida. El director general del cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, explica que en la fluctuación del precio del plástico también cobra importancia el incremento de la oferta. «Aunque hay una tendencia a paralizar el uso del plástico, la producción de los mismos es cada vez mayor, y eso hace que baje el precio. El tapón es un material que va limpio y por ello tiene una mayor valor económico», explica Piquer.

La Comunitat Valenciana es puntera en el reciclaje de plásticos. En 2017, la recogida selectiva de envases ligeros fue de 45.812 toneladas. Las tasas de crecimiento anual «son del 5% aunque aún estamos lejos de cumplir el objetivo marcado para 2025 en el que se pretende reciclar el 90 % del plástico de uso doméstico»,añade el director general.

La asociación Fiebre Mediterránea Familiar y Síndromes Autoinflamatorios lleva años recogiendo tapones. Aseguran que hace años que esta acción no es rentable ni para entidades ni para particulares –el precio que se paga también depende de si hay que alquilar o no un contenedor, si hay que pagar el transporte, si se llevan los tapones a planta, si son empresas recicladoras finalistas (que reciclan y reutilizan) o si no lo son y tras preparar el material se lo venden a otra empresa....– pero afirman que si mantienen esta práctica es por un único motivo: hacerse visibles.

«Mantenemos el sistema de recogida de tapones con un doble fin: recaudar fondos y visibilizar. Nosotros unificamos a un grupo de patologías raras y ultrarraras. No nos conoce nadie y es difícil. La recogida de tapones nos permite ser visibles en sitios donde sería difícil entrar –como los colegios– pero que son fundamentales para la inclusión y además se sensibiliza con la importancia del reciclaje del plástico para el medio ambiente. Mientras no nos cueste dinero el proyecto de los tapones continuaremos, pero hemos reducido a 4 los puntos de recogida y funcionamos con voluntarios, cuya labor es fundamental», explica Cuca Paulo, presidenta de la asociación Fiebre Mediterránea Familiar en València.

Sin embargo, si existe un proyecto líder en la recogida de tapones es el proyecto de Seur 'Tapones para una nueva vida' ya que aprovechan su red de transporte para un fin solidario. «En la Comunitat Valenciana hemos reciclado más de 830 toneladas. Los más de 190.000 euros recaudados se han destinado a ayudar a 23 niños valencianos», afirman fuentes de la Fundación Seur.

Las ONG no se harán millonarias con el reciclado de tapones. Es un trabajo constante que requiere mucho esfuerzo para poco dinero, sobre todo si se tiene en cuenta que las medicaciones que deja de sufragar el sistema público suelen ser las más caras, que los nuevos productos ortopédicos que mejoran la vida de los usuarios no son accesibles para la mayoría de los mortales, que las terapias privadas de rehabilitación superan los 50 euros por 45 minutos y que si se trata de abrir nuevas líneas de investigación las cifras son estratosféricas.

Pero todo suma. Ese es el mensaje que quiere transmitir quien recoge tapones de plástico para ayudar a los demás. El niño que rompe su hucha y entrega 5 euros en monedas de cobre aprende una lección de vida. Y sus 5 euros serán fundamentales. Pero las entidades solidarias exigen un cambio en la legislación. Porque el dinero, las grandes fortunas, las que pueden invertir en fines sociales y en investigación... no están en la hucha de ningún niño. «La ley de mecenazgo debe cambiar en España. En EE UU, por ejemplo, la gente con dinero y las grandes empresas y fortunas realizan donaciones y son patronos de ONG porque hay incentivos fiscales», explican.

Sin embargo, y mientras algo cambie, miles de manos recogen tapones para reutilizar el plástico... y para reciclar vidas.