Tráfico extenderá el límite a 30 km/h en vías de un carril a todas las ciudades

La Dirección General de Tráfico (DGT) extenderá a todas las ciudades el límite de 30 kilómetros hora en vías con un carril único a fin de disminuir el número de fallecidos en las ciudades. El Gobierno estima que de seguir la evolución actual en 2020 por primera vez en España las muertes entre usuarios vulnerables de carreteras (peatones, ciclistas y motoristas) superarán a los fallecidos entre ocupantes de los vehículos de cuatro ruedas. El Ayuntamiento de València comunicó la adopción del nuevo límite en septiembre y Madrid ya lo aplica en el 85 % de sus calles.



El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha anunciado la medida con el objetivo de disminuir el número de muertos en las ciudades. «Cuando se baja la velocidad a 30 hay accidentes de chapa pero no de fallecidos. La velocidad va a ser 30 en esas calles excepto que el Ayuntamiento ponga 50. Esto supondrá un gran salto adelante», advirtió. Para ordenar la movilidad en la ciudad, Pere Navarro recordó que está «la ley 80/20» ya que el 20 % de las calles aguanta el 80 % del tráfico y el otro 80 % de las vías soporta el 20 %. Estas últimas calles, subrayó, «son las que deben ser a 30 km/h para que puedan convivir los peatones, las motos y los coches».





Aumento de siniestros

Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial de la Universitat de València y presidente de la fundación Fesvial, se mostró partidario del límite porque «disminuye la siniestralidad y la gravedad de los accidentes». Montoro explicó que el riesgo a 30 kilómetros por hora es nueve veces menor que a 50. «A 80 kilómetros por hora fallece el 95 % de las víctimas, a 65 kilómetros por hora muere el 85 %, a 50 kilómetros por hora pierde la vida el 45 % y a 30 kilómetros por hora el 95 % sobrevive».El catedrático destacó que los estudios indican que se reducen especialmente los accidentes con niños; se calma el tráfico ya que en las áreas cercanas a la zona 30 baja la velocidad en casi un 10 %; se recupera la vida de barrio; disminuye el nivel de ruido (-3 dB) y la contaminación; y hay un aumento considerable del uso de la bicicleta (entre un 15 y un 20 %).En los últimos años ha subido de forma constante el número de peatones, ciclistas y motoristas muertos en accidentes de tráfico. Pere Navarro señaló que en 2008 los usuarios vulnerables muertos fueron el 40 % del total y el año pasado ya suponían el 46 %. Añadió que en el caso de las vías urbanas en 2008 fueron el 78 % y el año pasado el 82 %. «Si la tendencia sigue así, podría ser que en 2020 por primera vez en España el número de muertos entre peatones, ciclistas y motociclistas supere a los de los ocupantes de los vehículos de cuatro ruedas», lamentó.Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes, subrayó que llevan años reclamando las zonas 30. «Los ciudadanos deben concienciarse de la importancia de la medida porque todos debemos colaborar». Novella incidió en que la Administración tiene que incrementar la vigilancia. «Frente a los que dicen que los radares tienen afán recaudatorio, nosotros advertimos que están recaudando vidas», sentenció.Luis Montoro advirtió que para aplicar la reducción de velocidad con éxito es importante realizar estudios previos y posteriores para ver las zonas y los problemas. Para el catedrático es esencial que los ciudadanos sepan qué calles y el porqué de la adopción de la medida. «Los conductores que desconocen el porqué de la medida no la aceptan o no la cumplen», destacó. El catedrático considera esencial «poner controles de velocidad desde el principio de la calle o no se respetará el límite a 30» e informar que en toda la zona tienen prioridad los peatones sobre los vehículos (los conductores no saben que en estas zonas los viandantes pueden cruzar sin necesidad de utilizar un paso de cebra).El presidente de Fesvial defiende que los grandes criterios los establezca la DGT y que quede solo un pequeño grado de libertad a los ayuntamientos para adaptarlos. «Se han de aplicar criterios rigurosos y los más similares posibles entre municipios para que no parezcan un capricho de cada ciudad. Por ejemplo, en calles de un carril, muy estrechas, con poca visibilidad, con muchos peatones y en las que los atropellos son frecuentes».La plaza de la Reina de València acoge hoy entre las 11.00 y las 14.00 horas la celebración del Día Mundial de las Víctimas de Tráfico con un parque infantil de tráfico y diversidad actividades.