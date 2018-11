Gota fría en València: Numerosos bulos sobre la suspensión de clases en los municipios valencianos

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea se llenaron este domingo, especialmente por la tarde, y a primeras horas de este lunes con bulos sobre la suspensión generalizada de las clases ante la alerta por lluvias muy fuertes decretada. Algunos municipios, la mayoría de la Ribera, la Marina y la Safor, sí procedieron a anular la jornada lectiva.



Sin embargo, numerosos tuits anunciaban la cancelación en toda la Comunitat Valenciana. Algunos, incluso, para tratar de sembrar más confusión suplantaban a organismos oficiales, como al Ayuntamiento de València, cuyo perfil de Twitter echaba humo ante la cantidad de comentarios e interpelaciones para que aclarara si había clase o no.



O hasta se falsificaban circulares con el membrete de la Conselleria de Educación en las que se decretaba la suspensión.





#BULO A las 19 horas NO hay una suspensión general de las clases en la Comunidad Valenciana pic.twitter.com/z7X8Fwjdm2

No hagáis caso de los bulos. La información correcta llega solo de los perfiles oficiales de cada ayuntamiento y la recoge @GVAeducacio y @GVA112 #pluges https://t.co/UJhkaz7BJL

Davant les previsions meteorològiques per a demàí i les preemergències per pluges establides pel Centre de Coordinació d'Emergències, NO s'ha emès cap avís de suspensió generalitzada de classes als centres escolars de la CV. Informa't als comptes oficials: @GVAeducacio @GVA112