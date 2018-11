Las fuertes lluvias cortan carreteras e inundan casas en l´Horta Nord y Castelló

La provincia de Castelló fue la más afectada durante la jornada de ayer por el fuerte temporal que se ha instalado en la Comunitat Valenciana. En este sentido el Consorcio Provincial de Bomberos de Castelló trabajó en un achique en una zona de urbanización en Peñíscola y otro en Benicarló. En la capital de La Plana, desde la Policía Local informaron de que no se registró ninguna incidencia.Por su parte, el Ayuntamiento de Peñíscola informó a lo largo del día de diferentes cortes al tráfico por vías inundadas en la zona de Peñismar, concretamente en la carretera que discurre entre Peñíscola y Benicarló, en la zona de la finca La Cardona. En el municipio de Vinaròs, el río Cervol, que durante la mañana llevaba muy poca agua registró, una fuerte crecida pasadas las dos de la tarde. La policía local cortó los pasos de los cauces de ríos y barrancos.

En el resto de la provincia también se registraron precipitaciones a lo largo de la jornada que motivaron el cierre al tráfico el camino Els Clots junto a la travesía de San José y el paso inferior de Benafelí, en el municipio de Almassora, donde también cayó un pino junto a la estación a consecuencia de las lluvias. En Castelló también se registró la caída de un pino a la calzada, exactamente en la calle Panderola. Los bomberos cortaron y retiraron los restos vegetales de la vía y los servicios municipales se encargarían de recogerlo. Desde la Policía Local confirmaron que no se registraron daños ni personales ni materiales.

En Borriana, durante toda la jornada, la Policía Local supervisó los diferentes caminos y sendas rurales que en episodios de lluvias pueden causar mayores complicaciones, aunque durante la tarde se informó que tan sólo se mantenían cerrados el Camí Vell de la Mar, el Camí del Marjalet desde La Cossa hasta la CV18, la pasarela del Clot, así como el paso de La Cossa hacia el Riu Millars.



Actividades suspendidas

Por último, la lluvia provocó la suspensión de varios actos como el desfile con motivo de Santa Cecilia en Vila-real, el partido del CD Burriana frente al CD Benicarló en el campo de San Fernando de Borriana, o la caminata popular organizada en Vinaròs por el paraje de la ermita de la Misericordia.

En la provincia de València, uno de los municipios más afectados fue El Puig, en concreto la urbanización Mar Plata, ubicada en primera línea de playa desde hace más de 40 años. Este grupo de edificaciones sufre problemas de inundaciones de forma reiterada. Se debe principalmente a que se halla en una cota muy baja, lo que impide el desagüe adecuado cuando las precipitaciones son importantes, como las ocurridas en los últimos meses. Además, se da la circunstancia de que los colectores de Puçol y El Puig están conectados y se concentran las precipitaciones provocando «el colapso».

«Ya llevamos dos días con más de un palmo de agua y tenemos miedo ante las previsiones de hoy», explicaba una vecina de esta urbanización. Con el garaje de su casa anegado, demanda una solución al ayuntamiento de esta localidad. «Ha venido una patrulla de la Policía Local y un ingeniero para ver cómo estaba la situación, pero no nos han dado una respuesta clara», dijo esta vecina, que no es la única afectada. En Mar Plata varias viviendas situadas en los bajos de las fincas se han inundado y las aceras están cubiertas de agua desde el pasado viernes.

Desde el consistorio de El Puig remarcaron que se han llevado a cabo varias obras para evitar las inundaciones, como la adecuación de un colector a la entrada de la urbanización que se realizó antes de verano, y que en palabras del concejal responsable de Medio Ambiente y responsable de obras, Vicent Porta, «no ha funcionado como debería». El edil señaló a Levante-EMV que estas mejora en los desagües «sí fueron efectivas en las lluvias de octubre, pero ahora no lo han sido».

«Desde el ayuntamiento hacemos todo lo posible para que estas personas padezcan lo menos posible», añadió Porta, «esta noche -por la madrugada de hoy- estaremos atentos y con los efectivos preparados por lo que pueda suceder». Uno de los percances más graves que sucedieron en la jornada de ayer fue el rescate de un conductor, que se encontraba «con el agua al cuello», cuando, saltándose las vallas que impedían el paso y haciendo caso omiso a las señalizaciones, cruzó por el paso inferior del Camí del Fons, en Alboraia.

La víctima requirió de asistencia sanitaria por presentar síntomas de hipotermia. En el rescate intervinieron efectivos de la Policía Local de Alboraia y de la Guardia Civil de Tavernes Blanques.

Según explicaron fuentes del ayuntamiento, durante la misma mañana, otras dos personas fueron apercibidas por agentes de la Policía Local cuando trataban de pasar por el mismo lugar, tras haber retirado las vallas de protección. Desde el consistorio insistieron en que es imprescindible que «se haga caso de las señalizaciones».

Vías cerradas por peligro de desprendimientos

Varias carreteras de la red viaria fueron cerradas al tráfico por peligro de inundación o desprendimiento. Ayer por la tarde se decretó el corte de la CV-137, de Càlig a Sant Jordi, la CV-148 en La Plana Alta, la CV-304 entre Vinalesa y Moncada y la CV- 5710 en Alzira.