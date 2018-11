El delegado del Gobierno apuesta por elecciones a finales de 2019

¿El superdomingo electoral? "Claro que no es descartable", ha dicho el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, emulando las palabras del ministro José Luis Ábalos sobre la coincidencia de elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas el 26 de mayo de 2019. No obstante, su apuesta personal es una convocatoria en "el otoño o invierno" del año próximo. El alto cargo da por hecho, por tanto, que Pedro Sánchez no agotará la legislatura, en la línea de lo que el ejecutivo estatal ya empieza a asumir.

Fulgencio ha participado esta mañana en los desayunos informativos de Nueva Economía Fórum y ha insistido en los beneficios de las nuevas cuentas proyectadas por el Gobierno, para los que ha pedido responsabilidad al resto de fuerzas políticas. No obstante, de su respuesta a la pregunta sobre el adelanto electoral, se entiende que no confía en ese consenso.

El delegado del Gobierno ha estado arropado por numerosos cargos socialistas (los consellers Soler, Bravo, Salvador y Barceló, entre ellos, así como el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar) en un acto sin presencia casi de representantes del resto de partidos. Tan solo Paco García por Compromís.

En torno a la financiación autonómica, Fulgencio ha apuntado que este problema no tendrá solución mientras no se redefina el modelo de Estado y territorial. Ha abogado por una vía federal al respecto, ha dicho que el Gobierno comparte la infrafinanciación valenciana y ha asegurado que no nota que la Generalitat "haya levantado el pie del acelerador" en esta cuestión.

A pesar de estas palabras, ha desligado el asunto de la financiación de los territorios del conflicto catalán. Este ha dicho que "deberá resolverse por la negociación política y la asunción de responsabilidades penales", siempre en un nuevo entorno que espera federal.

Fulgencio ha estimado es seis millones de euros los daños en infraestructuras públicas provocados por el último episodio de lluvias y ha negado que recomendara a los gestores del Teatro Olympia la suspensión del espectáculo del cómico Dani Mateo tras las amenazas de la ultraderecha.

El representante gubernativo, que ha repasado las acciones del ejecutivo de Sánchez en sus 150 días, ha destacado al respecto que "los trasvases no corren ningún peligro. Buscar alternativas no cuestiona su existencia, las reafirma".

Ha subrayado las inversiones de Fomento en la C. Valenciana (el nombre del ministro Ábalos, su mentor político, ha sido el más repetido durante la conferencia) y ha remarcado "el compromsio claro sobre la liberalización de la AP7 cuando vuelva al Estado".

Sobre el corredor mediterráneo, se ha declarado "optimista" a medio plazo, ha defendido la necesidad de la rapidez en los plazos, pero ha apostillado que estas exigencias han de ir parejas a garantías de seguridad porque no todas las infraestructuras férreas están dotadas de los equipamientos de seguridad máxima.