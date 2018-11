El delegado del Gobierno apuesta por urnas a final de 2019

¿El superdomingo electoral? «Claro que no es descartable», dijo ayer el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, emulando las palabras del ministro José Luis Ábalos. No obstante, su apuesta personal es una convocatoria en «el otoño o invierno» del año próximo. El alto cargo da por hecho así que Pedro Sánchez no agotará la legislatura.

Fulgencio participó en los desayunos informativos de Nueva Economía Fórum e insistió en los beneficios de las nuevas cuentas proyectadas por el Gobierno, para los que ha pedido responsabilidad y generosidad al resto de fuerzas . No obstante, de su respuesta a la pregunta sobre el adelanto electoral, se entiende que no confía en ese consenso.

El delegado del Gobierno estuvo arropado por numerosos cargos socialistas (los consellers Soler, Bravo, Salvador y Barceló, entre ellos, así como el presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, y la secretaria general de la provincia, Mercedes Caballero) en un acto sin presencia casi del resto de partidos. Tan solo Paco García por Compromís.

En torno a la financiación autonómica, Fulgencio apuntó que el problema no tendrá solución mientras no se redefina el modelo de Estado. Abogó por una vía federal y dijo que el Gobierno comparte la infrafinanciación valenciana.