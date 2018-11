El "lobby" del ferrocarril exige en Bruselas "avances" en el corredor mediterráneo

Representantes del sector ferroviario europeo y asiático se han reunido hoy en Bruselas, durante el II Foro Euroasiático de Conectividad y Cooperación Industrial, para solicitar una red de transportes europea "enfocada" en los centros logísticos más importantes, como el corredor mediterráneo, para el que reclamaron "avances".

Ferrmed, asociación multisectorial del ferrocarril organizadora del evento, reclamó que el plan de la Comisión Europea para la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) concentre sus esfuerzos en Europa Central, los corredores hacia Italia y España y el que conecta con Rusia y China, la denominada Nueva Ruta de la Seda.

El plan del Ejecutivo comunitario contempla la implantación de más de 80.000 kilómetros de red ferroviaria frente a los 6.000 propuestos por el "lobby" del ferrocarril, que se concretaría en las regiones del Benelux, oeste de Alemania y el corredor mediterráneo, entre otros.

"En estos 6.000 kilómetros tenemos casi el 30 % del tráfico de la Red Transeuropea", declaró a Efe el presidente de Ferrmed, Joan Amorós, quien también señaló que los ejes ferroviarios han de ubicarse "donde está la industria y la mayor concentración de población".

Ferrmed pretende que estos "grandes terminales de carga" sean accesibles para nuevos trenes más largos que permitirían reducir en un 25 % los costos del transporte y, al mismo tiempo, aumentar la capacidad de carga hasta los 224 contenedores.

Amorós criticó la "no potencialidad" de la Comisión frente a los Estados miembros "que no le hacen caso" y señaló como ejemplos el desdoblamiento de la línea entre Barcelona o València que aún no tiene proyecto o entre Montpellier y Perpignan, planificado para 2020 y cuyas obras aún no han comenzado.

Con la adaptación del ancho de vía al estándar europeo y el resto de medidas propuestas, el corredor que propone Ferrmed conectaría Algeciras con el centro de Europa a través de autopistas ferroviarias que convertirían la zona mediterránea "en centro de referencia" para el comercio europeo, explicó Amorós.

La asociación multisectorial trasladará mañana las principales conclusiones de esta cumbre euroasiática al Parlamento Europeo durante una conferencia en la que participarán el eurodiputado catalán Ramón Tremosa y el vicepresidente de la Eurocámara, Boguslaw Liberadzki.