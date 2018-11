Los padres de niños con autismo denuncian el recorte en las terapias

Los representantes de la Plataforma Defensa TEA, conformada por padres y madres de niños con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA), denuncian que las terapias que reciben se han reducido de 20 horas mensuales a 6 horas "y por desgracia muchos niños no tienen ni eso, debido al colapso de los Centros de Atención Temprana". Por otro lado, recuerdan que las terapias antes estaban garantizadas hasta los siete años, "mientras con el actual ministerio muchos de los niños son dados de alta a los 4".

Los padres reconocen el esfuerzo que el Consell está haciendo para mejorar los derechos de los niños y adultos con TEA, "sin embargo, encontramos insuficientes las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento ya que a día de hoy nuestros hijo/as son los que están sufriendo esos recortes". En la reunión mantenida con Monica Oltra el pasado dia 12 de noviembre, comentan que no tuvieron demasiado éxito. "En general, ante todas nuestras demandas, reconocen que éstas son coherentes con las necesidades que existen, nos aseguran que están trabajando en ello y que hace falta más tiempo para dar respuesta a todas estas necesidades, dada la magnitud del problema", razonan.

En el ámbito educativo inciden en que transcurridos casi tres meses del comienzo de curso, todavía hay plazas de educadores, y profesores de Audición y Lenguaje sin cubrir, por lo que "claramente se está vulnerando el derecho de nuestros hijo/as a una educación en igualdad de condiciones". "El acceso a una educación y formación de calidad a lo largo de toda la vida debería ser una realidad para todas las personas con TEA. En la Comunitat Valenciana hay una grave carencia de servicios para ayudar a los adultos con autismo a hacer la transición de la etapa educativa a la etapa adulta", argumentan.

Para los padres, esa transición debe de incluir, no sólo apoyo educativo y orientación laboral, sino también el desarrollo de habilidades de autonomía personal, habilidades sociales y comunicativas que habitualmente no dan en el entorno escolar. "En el ámbito Sanitario, debido a la falta de recursos y especialmente de formación especializada de los profesionales que atienden a las personas con TEA , provocan que no puedan beneficiarse de forma real y a lo largo de todo el ciclo vital de la red pública de medicina y en muchos casos se vean obligados a recurrir al ámbito privado. Especialmente grave es la falta de formación de los profesionales de las USMIA (unidades de salud mental infantil), que según el nuevo protocolo de personas con TEA que entró en vigor en mayo 2017 son los responsables de atender a las niño/as con TEA", manifiestan.

Los padres y madres anuncian que continuarán reivindicando los derechos fundamentales de todas las personas con TEA, desde el diágnostico precoz hasta la edad adulta, "un colectivo vulnerable que necesita que sigamos adelante en esta lucha". Así que ayer adelantaban que el próximo 30 de noviembre volverán a reunirse a las 10:30 hasta las 12:30 en el Palau de la Generalitat bajo el lema: "Terapias para toda la vida".