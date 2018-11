Sánchez pide a Puig recurrir el trasvase al ser "el mayor ataque de la historia reciente" a los regantes

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha asegurado este miércoles que la decisión del Gobierno central de destinar 7,5 hectómetros cúbicos al trasvase Tajo-Segura para el consumo humano es el "mayor ataque que se recuerda en la historia de un Ministerio a los regantes alicantinos".

Por ello, ha exigido que interponga un contencioso-administrativo contra la decisión y ha anunciado que, si no es así, "la Diputación se reserva iniciar y emprender acciones legales para defender los intereses de la provincia y de los regantes de Alicante".

En ese sentido, Sánchez ha recordado, en atención a los medios este miércoles, que la ley establece que a partir de 400 hm3 en los embalses de cabecera, "se tiene que producir el trasvase" y ha denunciado que se incumple la ley y los compromisos adquiridos.

Además, ha criticado que los 7,5 hm3 suponen que no llegará "ni un solo litro de agua para el campo de Alicante en lo que es el mayor ataque a los regantes y a la provincia de Alicante que nosotros recordamos en nuestra historia reciente por parte del Ministerio", ha continuado.

"El Tajo tiene reservas superiores a 5.500 hm3, quizás uno de los datos más elevados de la última década", ha sostenido y ha alegado que la Mesa Técnica del Agua, que se celebra este miércoles, ha reprobado a la ministra y exige una "rectificación al Gobierno de España, que se vuelva a reunir la comisión, que rectifique y que apruebe no solo un trasvase para consumo humano, sino un trasvase para el campo".

Finalmente, César Sánchez ha criticado que la ministra Teresa Ribera no ha recibido "todavía" en audiencia a los regantes alicantinos desde que fue nombrada, "no sabemos muy bien de qué cosa es ministra, pero sí es ministra también de agua". "Desde luego, no lo está demostrando, y ha criticado que se ha referido a los regantes del "suroeste español, aquí en nuestra tierra".