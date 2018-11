El Consell supera el límite legal en el plazo de pago y se arriesga a la intervención

La Comunitat Valencia pagó a sus proveedores en un plazo de 62,12 días al cierre del mes de septiembre, lo que obliga al Consell a agilizar pagos para que esta situación no se repita cuando se cierre formalmente el mes de octubre porque la ley de estabilidad plantea la intervención de las cuentas autonómicas si el período medio de pago supera dos mensualidades consecutivas los 60 días. Fuentes del Consell han asegurado hoy a este diario que la situación está controlada y no se repitirá otro mes por encima de los 60 días.

El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) en la Comunitat Valenciana se ha situado en el mes de septiembre en los 62,12 días, lo que le sitúa como segunda que más tarda en pagar a sus proveedores, sólo por detrás de Cantabria (64,75 días).

Fuentes de la Generalitat aseguraron que en octubre la cifra estará por debajo de 60 días (la cifra concreta están cerrándola pero ya se ve que no superará los 60 días) . Por lo tanto, según el Consell no hay riesgo de incurrer en la situación de los dos meses consecutivos superando los 60 días y eso supone que el dato de septiembre queda en nada y no se dan las circunstancias para la aplicación del artículo 20.6 de la ley de Estabilidad. "Eso ha sido gracias a las medidas adoptadas por la Generalidad a pesar del problema de fondo que persiste, el de la crónica infrafinanciación", señalan las fuentes que recuerdan que desde abril se aplica el cambio en la metodología de cálculo del PMP (a instancias de la UE) que ha supuesto que se aumente una media de 22 días el PMP.

Por comunidades autónomas, las que tardaron más en pagar a los proveedores en septiembre fueron las regiones de Cantabria (64,75 días), Comunitat Valenciana (62,12 días), Cataluña (47,81 días), Islas Baleares (46,16 días), La Rioja (39,77 días) Castila-La Mancha (39,5 días) y Extremadura (38,23 días).

Por debajo se situaron Castilla y León (36,43 días), Aragón (33,29 días), Navarra (29,83 días), Murcia (29,25 días), Madrid (28,59 días), Asturias (27,35 días) y País Vasco (23,5 días).

Las regiones que menos tardan en pagar son Canarias (22,9 días), Andalucía (22,11 días) y Galicia, que con 14 días es la comunidad que menos tarda en abonar las cuantías a sus proveedores.

Asimismo, en la Comunitat Valenciana la ratio de operaciones pendientes de pago es de 72,97 días y la ratio de las pagadas, de 46,11 días, según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Hacienda.

El PMP a proveedores del conjunto de las Corporaciones Locales (cesión y variables) se sitúa en 63,20 días, 1,46 días menos con respecto al segundo trimestre de 2018. Además, Hacienda destaca que de las entidades que han presentado información en septiembre, la mayoría cumple con el PMP.

Concretamente, el 69,8% de las entidades de cesión (grandes municipios de más de 75.000 habitantes, diputaciones, consejos y cabildos insulares) y el 79,17% de las de variables (resto de municipios) presentan en dicho período un PMP igual o inferior a 30 días.

Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días), y que representan en torno al 9,4% en cesión y el 10,4% en variables, el PMP bajaría hasta los 20,77 días en septiembre, un importe dentro del plazo legal. Desagregadas, las entidades en régimen de cesión presentan en septiembre de 2018 un PMP de 67,33 días, algo menos de un día respecto al PMP del mes de agosto.

De las principales ciudades, tres registran un PMP superior a 30 días --Sevilla (49,84 días), Las Palmas de Gran Canaria (55,49 días) y A Coruña (33,61 días)-- y ninguna supera los 60 días: València (28,33), Málaga (26,77), Palma (23,17), Zaragoza (22,6), Madrid (22,53) Murcia (17,83) y Barcelona (12,26).

Por último, en el caso de los Fondos de la Seguridad Social, el PMP en septiembre se ha situado en 25,4 días, 0,61 días más que el mes anterior. La ratio de operaciones pagadas ha ascendido a 20,14 días, y la ratio de operaciones pendientes de pago se ha cifrado en 34,41 días.