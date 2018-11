Traumatología "asesorará" a Sanidad pero mantiene su plante a operar por la tarde

Los traumatólogos de los hospitales públicos mantendrán su rechazo a operar por las tardes dentro del llamado plan de autoconcierto (para ayudar a rebajar las listas de espera) pese a que, ayer, el presidente de su sociedad científica, Damián Mifsut, acercó posturas en una reunión con la directora general de Asistencia Sanitaria, Mª Amparo García Layunta.

Par Mifsut, el encuentro fue, de hecho, «satisfactorio» pero esto no supondrá un antes y un después en la situación de bloqueo en los quirófanos. «Lo de operar por las tardes o no es completamente voluntario y no podemos decir qué van a hacer todos los compañeros pero el rechazo a las condiciones es unánime. Los traumatólogos no querían operar conforme a esas condiciones y siguen sin querer», verbalizó Mifsut tras la reunión. La consellera Ana Barceló se acogió ayer a esta «voluntariedad» del plan para asegurar que no se están «suspendiendo intervenciones» por el plante de profesionales, ya que, simplemente el plan era voluntario y éstas «no se estaban programando». Con programación previa o no, lo cierto es que no se están realizando y los propios traumatólogos cifran en unas 300 las intervenciones que ya se han dejado de hacer y solo en su área ya que también han parado servicios como el de Anestesiología en San Juan de Alicante o Cirugía General en otros dos hospitales, además de Urología.



Asesoría técnica

Pese a que no hay una resolución a corto plazo, el presidente de la sociedad científica se mostró «satisfecho» tras la reunión ya que Sanidad aceptó contar con su participación para «mejorar las condiciones técnicas del plan» que tantas ampollas ha levantado. Cabe recordar que la conselleria aprobó un nuevo plan (solo con el apoyo de dos sindicatos que después se han retractado) que modificaba la forma de pago por intervención quirúrgica realizada y no por sesión de tarde seis horas como hasta ahora. Además publicó un listado de «precios» de cada intervención, que fue rechazado por los especialistas.

De esta forma, la sociedad científica preparará un informe en el que propondrá los cambios a incluir en el plan de autoconcierto para que sea aceptado aunque será «a nivel técnico como el listado de procedimientos o sobre en cuáles se debe tener en cuenta su complejidad ya que ni hemos entrado ni vamos a entrar en la cuantificación de los procesos, que es cosa de los sindicatos». Precisamente, desde la conselleria insistieron ayer en que tanto esta reunión como la mantenida el miércoles con los anestesistas buscaba «recibir la opinión de nuestros profesionales y acercar su sentir a la administración. Conocer las dificultades técnicas que entraña la puesta en marcha del autoconcierto es necesario para el diseño del nuevo acuerdo para el 2019» que, eso sí, se negociará «en mesa sectorial, como no puede ser de otra manera».



No antes del 15 de enero

La sociedad científica trabajará en este informe de cara ya al próximo 15 de enero, tal como confirmó Mifsut. Las fechas coinciden con lo avanzado por la consellera Ana Barceló que aseguró que los nuevos precios del decreto tendrían validez «solo para noviembre y diciembre» ya que la intención era revisarlos en enero. En principio, la intención de la conselleria, y así se habría trasladado ayer en la reunión es mantener el pago por intervención quirúrgica y no volver al pago por sesión de tarde pese a que el primer día de plante generalizado de los profesionales, la conselleria aprobó un acuerdo «in extremis» que abría la puerta a volver a la forma de pago anterior en varias situaciones «excepcionales». Esta decisión supone que las operaciones que sí se realizan se estén cuantificando según dos modelos distintos.