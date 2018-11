El Consell actuará ante cualquier decisión lesiva para los regantes del trasvase Tajo-Segura

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, subrayaba ayer que el ejecutivo autonómico actuará en defensa de los derechos de los regantes del sur de la Comunitat Valenciana si se produce una resolución definitiva sobre el trasvase Tajo-Segura que sea «lesiva» para la región ya que ha puntualizado que, por el momento, lo que hay es un trámite.

Oltra se pronunciaba en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por la posición del Consell tras la propuesta de reducir el trasvase Tajo-Segura de 20 a 7,5 hectómetros cúbicos y destinarlos únicamente al abastecimiento humano, dejando fuera a la agricultura. Al respecto, Oltra puntualizaba que primero hay que conocer «cuál es el punto de partida» y se tiene que producir una «resolución definitiva» porque «los actos de trámite no son recurribles». Por tanto, ha remarcado que «cuando se produzca un acto definitivo que sea lesivo para la Comunitat y, en concreto, para los regantes del sur, el Consell actuará en defensa de los derechos de estos regantes» porque «no solo es el agua de boca, sino el agua que les da de comer», indicaba.

Mientras tanto, apostillaba, el gobierno autonómico seguirá defendiendo una política de agua que combine recursos, modernice regadíos, impulse las aguas depuradas de regadíos e incentive el «uso responsable del agua no solo en la Comunitat, sino también fuera». Así, defendía una filosofía «del diálogo y el consenso del agua y no de la guerra». Oltra lamentaba que en los últimos 20 años no se hayan tomado «más en serio» las consecuencias del cambio climático y que la escasez de este recurso «no iría a mejor» en el país y en la Comunitat. Si hubiera sido así, ha considerado que «probablemente ahora estaríamos en mejores condiciones».