La manifestación del 25N exigirá desarrollar la ley integral para evitar medidas poco efectivas

Que no significa no. Que la responsabilidad de la violencia contra las mujeres es de quien la ejerce, no de quien la padece y que la violencia machista mata, pero antes maltrata, agrede, insulta, humilla, esclaviza o explota física, psicológica, sexual y económicamente. Estas son solo algunas de las reivindicaciones por las que, este domingo, se movilizarán miles de personas en la manifestación #25N del Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres convocada por el Moviment Feminista de València. Bajo el lema «Contra todas las violencias machistas: Autodefensa feminista», la manifestación saldrá de la Plaza de la Glorieta a mediodía para terminar, como en los últimos años en la plaza del Ayuntamiento tras recorrer la Porta del Mar y las calles Colón, Xàtiva y Marqués de Sotelo.

Allí, el Moviment Feminista de València volverá a reivindicar que se desarrolle de una vez por todas la Ley Integral contra la Violencia de Género ya que sus «ambigüedades» y vacíos suponen, en la práctica del día a día, medidas poco efectivas. En el manifiesto habrá espacio también para recordar a aquellas doblemente victimizadas, como las refugiadas o migrantes, la necesidad de romper los techos de cristal o las mujeres víctimas de la violencia del sistema prostitucional, además, por supuesto, de recordar a las víctimas que la violencia sobre la mujer ha dejado en este año porque «no nos morimos, nos están matando».

Yolanda, Mª Pilar, Lilibeth, Jessyca, Katherica... así hasta 60 nombres de mujer, las asesinadas desde el pasado noviembre en toda España (dos en la C. Valenciana en lo que va de año), 71 nombres incluyendo a esos niños y niñas que también han perdido la vida por culpa de la violencia contra la mujer.

La manifestación de mañana domingo -precedida por un «pañuelazo» contra todas las violencias frente al Tribunal Superior de Justicia- será el acto principal pero hoy sábado y durante toda la próxima semana se sucederán los actos conmemorativos y reivindicativos entorno al #25N.

Así, esta tarde en la plaza del Ayuntamiento se celebrará el IgualmentFest para celebrar la igualdad de género y la eliminación de la violencia machista con música, teatro y actividades para niños. De 20 a 21 horas en el Teatro Capitolio Godella se representará El amor brujo como concierto benéfico y homenaje a las víctimas de violencia de género.

El lunes, el Aula Magna del Centre Cultural La Nau acogerá una conferencia sobre la Violencia Simbólica, a cargo de Núria Varela.