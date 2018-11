UGT reclama delegar en la diputación la gestión de las 59 depuradoras

Trabajadores de la empresa pública Egevasa, participada por la Diputación de València y Global Omnium (antes Aguas de València), se concentraron ayer frente al Palau de la Generalitat para pedir a la Conselleria de Medio Ambiente que no saque a concurso público las 59 plantas depuradoras de aguas residuales de la provincia de València. Contra la privatización de este servicio, el sindicato solicita que ceda esa gestión a la Diputación de València, tal como sucede en la provincia de Castelló.

En agosto de 2019 finalizará el convenio que la Epsar, empresa pública de la conselleria para el saneamiento de las aguas, mantiene con Egevasa. Según el proyecto en marcha, la titularidad de las depuradoras pasará a ser de la Generalitat y por ello ya se ha empezado a redactar el pliego de condiciones para licitar las depuradoras, explicó el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Fran Quesada. El alto cargo recibió a los manifestantes ayer y en declaraciones a Efe aseguró que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para mantener la situación actual.

Según un informe emitido por el secretario de la Diputación de València, Egevasa no podrá presentarse al concurso en caso de no renovar el convenio. De ahí que los trabajadores pidan que sea la propia diputación quien asuma la gestión. Según denuncia UGT, de no renovar el convenio y caer en manos de una empresa privada se verían afectados de forma directa o indirecta alrededor de 120 de los 360 trabajadores que componen la plantilla.

No obstante, extrapolar el modelo de Castelló, de forma que la diputación asumiera la encomienda, supondría un giro en la línea del Botànic y de la dirección de la diputación de reducir las competencias de la corporación provincial en favor del Consell.