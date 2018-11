La mayoría de las 483 depuradoras de la Comunitat Valenciana están sin licencia

La situación de la planta de aguas residuales de Pinedo, sin estudio de impacto ambiental, se repite en las otras 482 depuradoras que la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales tiene en la Comunitat Valenciana. Así lo reconocía hoy su gerente, Enrique Lapuente. Durante la sesión de control de Medio Ambiente de las Corts, Lapuente recordaba a los diputados que la licencia de actividad no era necesaria hace años, amparándose en un decreto del Consell que eximia de tal requisito. Situación que tumbó la sentencia que ahora obliga a cerrar la fase tres de Pinedo por carecer de este requisito.

"Niguna o la gran mayoría no tienen licencia actividad en amparo de ese decreto", señalaba Lapuente, quien reconocía que el fallo judicial "pone en entredicho ese decreto", pues no valora si la depuradora de Pinedo produce ruidos u olores, sino si tiene licencia ambiental. "Se hempezado a intentar regularizar la situación de las 483" existentes, aunque hablaba de "dificultades". Estamos en ello pero probablemente no con la celeridad que quisiéramos, estamos en un camino que aún no se ha transitado nunca", admitía, para acto seguido apostillar que el caso de Pinedo "nos dará luz de cómo actuar y qué hacer con ese decreto ahora en discusión".

La situación de Pinedo se coló una comparecencia solicitada por Podem para explicar las irregularidades detectadas en el informe de auditoría 2001-2010; la situación actual del Epsar, y la política de personal y el plan de actuación de esta empresa pública de 2018 a 2019. El diputado Antonio Montiel calificaba de "muy graves" las irregularidades y apuntaba a "malversación de caudales", recriminando a Lapuente que en estos años que lleva al frente de la entidad no se haya hecho nada al respecto.

Lapuente respondió que al sospechar de "actuaciones inapropiadas" financiadas con cargo al canon de saneamiento, una partida finalista que solo debe dedicarse, precisamente, a saneamiento, encargó un informe que detectó que había actuaciones financiadas incorrectamente con cargo a ese canon, entre las que se incluirían algunas relacionadas con la desalación o la modernización de regadíos, y especialmente las relacionadas con la Copa del América de vela y la Exposición Universal de Zaragoza.

Lapuente ha defendido que ese dinero se debe recuperar, aunque ha señalado que este asunto se está tratando en el Consejo de Administración de la Epsar y es "un tema vivo" sobre el que este órgano todavía no se ha pronunciado. En cuanto a los reproches que le hizo Montiel de seguir contratando con empresas que ya trabajaron con el PP y que estaban en el foco de corrupción del caso Emarsa, insistía en que a la hora de adjudicar no puede apartarse del marco jurídico y si una empresa no está incursa en ningún motivo de prohibición, se le trata igual que al resto y se atiende a la oferta más ventajosa, "con independencia de lo que veamos en la prensa".