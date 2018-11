Bonig cumple con Casado en un acto desangelado

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, cumplió ayer con el nuevo líder de su partido, Pablo Casado, y arropó a José María Aznar en un acto con escasa presencia de público. La lideresa, que en los tiempos de Mariano Rajoy había evitado coincidir con el exmandatario, esta vez no falló y se sentó en primera fila, si bien no hubo movilización. No se trataba de un acto de partido, pero la escasa afluencia de dirigentes evidencia cómo la figura de Aznar ha ido perdiendo fuelle. Del PP asistieron la diputada Elena Bastidas, el diputado autonómico Vicente Betoret y al exdelegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues. Del mundo empresarial tampoco pudieron verse muchas caras conocidas.