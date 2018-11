Justicia garantiza la subida salarial a "sus" 223 guardias civiles

La Conselleria de Justicia ha conseguido garantizarse el mantenimiento de los 223 guardias civiles que prestan servicio de vigilancia y seguridad en las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana aumentando en 420.000 euros el presupuesto destinado al pago de salarios de esos agentes. La medida saldrá adelante gracias a que todos los grupos políticos con representación parlamentaria han accedido a firmar la enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos para el año que viene.

La consellera Bravo es quien ha llevado adelante esa enmienda, al percatarse de que la equiparación salarial aprobada por el anterior Gobierno central y apoyada por el Ejecutivo de Sánchez para todos los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía no estaba contemplada en la ley de presupuestos. El Gobierno central se comprometió a subir el sueldo a policías nacionales y guardias civiles tras las intensas movilizaciones en toda España promovidas por las asociaciones profesionales de ambos cuerpos, con Jusapol a la cabeza, después de los incidentes vividos en Cataluña an, después y, sobre todo, durante el referéndum independentista del 1 de octubre pasado. Sin embargo, las presiones de los agentes no surtieron efectos hasta finales de febrero y no sería hasta marzo cuando el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, firmó el acuerdo por el que el Gobierno se comprometía a equiparar los sueldos de los policías nacionales y los guardias civiles con los de algunas policías locales y, sobre todo, con los de los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza. La primera 'cuota' ha comenzado a pagarse en la nómina de octubre.



Sin reflejo en los presupuestos

Sin embargo, el Consell no contempló a la hora de elaborar los presupuestos esa subida salarial para los 223 guardias civiles que cubren la seguridad de las sedes judiciales gracias al convenio e colaboración suscrito entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio del Interior, por el que el salario de los agentes corre a cargo del Ejecutivo autonómico.

De no haber prosperado esa enmienda, Justicia debería haber prescindido de los servicios de 14 guardias civiles, ya que la partida presupuestaria consignada inicialmente por la Conselleria de Hacienda para cubrir los sueldos de esos agentes, que ascendía a 2,6 millones de euros, estaba calculada sobre la masa salarial anterior a la equiparación.

Ahora, con la firma de todos los grupos políticos, los presupuestos incluirán una partida extra de 420.000 euros para complementar la masa salarial inicial, con lo que Gabriela Bravo logra mantener intacta la plantilla de guardias que se ocupan de la seguridad no solo de la Ciudad de la Justicia, sino también del resto de las sedes judiciales de València, Alicante y Castelló. Los 420.000 euros salen directamente del presupuesto que tenía asignada la conselleria de Bravo.