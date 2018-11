La mayoría de depuradoras valencianas está sin licencia y doce incumplen con la UE

La mayoría de las 483 plantas de aguas residuales de la Comunitat Valenciana no cuenta con licencia ambiental, cuestión que llevó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a decretar el cierre de la Fase III de la estación depuradora de Pinedo. Así lo reconocía ayer el gerente de la Empresa Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), Enrique Lapuente, al señalar que la licencia de actividad no era necesaria hace años, amparándose en un decreto del Consell que eximía de tal requisito. «Ninguna, o la gran mayoría, no tienen licencia de actividad en amparo de ese decreto», admitía, para asumir que dicho fallo judicial lo pone ahora en entredicho, pues no valora si Pinedo produce ruidos u olores, solo cuestiona que no se disponga de licencia con el preceptivo estudio de impacto ambiental. «Se ha empezado a intentar regularizar la situación, pero estamos en un camino que aún no se ha transitado nunca», comentaba. «El caso Pinedo nos dará luz de cómo actuar y qué hacer con ese decreto ahora en discusión», razonaba.

Lapuente relataba además a los diputados que doce plantas de la Comunitat Valenciana están incumpliendo la directiva de aguas a la que obliga la Unión Europea, aunque acto seguido puntualizaba que se está «actuando para solucionarlo». En la mayoría de ellas, según Lapuente, o bien se han adjudicado los proyectos para adecuar las instalaciones a las exigencias europeas, o se están licitando, o bien se está en fase de redacción. Las plantas en cuestión son las de Tabarca, Almoradí, Bétera, Cheste-Chiva, Jalance, Jarafuel, Oliva, Villena, Senyera, Turís, Riba-roja e Ibi. En el caso de Jalance y Jarafuel ambos proyectos están ya adjudicados, según Lapuente.

Los límites de emisión de elementos como el nitrógeno o el fósforo se determinan en función de si una zona es normal, o sensible, como es el caso de toda la que comprende al entorno de la Albufera. Algo que obliga a controles anuales, aunque en algunos casos se realizan hasta cuatro revisiones en un mismo período. Lapuente incidía en que un 98 % de las estaciones depuradoras valencianas cumplen con las directrices de Bruselas, excepto esas doce.

Hace unos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso una multa de doce millones a España por tardar en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas. Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira estaban entre las plantas sancionadas, aunque la sanción la asumió el Gobierno español.

En cuanto a incumplimientos por emisión de gases en las plantas de tratamiento de la Comunitat Valenciana, y a preguntas de la diputada Rosa García (Ciudadanos), Lapuente aseguraba no tener constancia de ninguno de carácter fuerte.