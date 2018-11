Podemos reprocha que se continúe contratando a firmas del caso Emarsa

La comparecencia de Lapuente fue solicitada por Podemos ante las irregularidades detectadas en el informe de auditoría 2001-2010, que Antonio Montiel calificaba de «muy graves» y recriminaba que en estos años que Compromís lleva al frente de la Epsar no haya hecho nada al respecto. Lapuente respondió que al sospechar de «actuaciones inapropiadas» financiadas con cargo al canon de saneamiento, encargó un informe que detectó actuaciones financiadas incorrectamente, con algunas relacionadas con la desalación o la modernización de regadíos, y las relacionadas con la Copa del América de vela y la Expo de Zaragoza. Defendió que ese dinero se debe recuperar, aunque señalaba que es «un tema vivo» que se está tratando en el Consejo de Administración de la Epsar. Montiel le reprochó seguir contratando con empresas que ya trabajaron con el PP y que estaban en el foco de corrupción del caso Emarsa, a lo que Lapuente defendió que a la hora de adjudicar no puede apartarse del marco jurídico y si una firma no está incursa en motivo de prohibición, se le trata como al resto y se atiende a la oferta más ventajosa, «con independencia de lo que veamos en prensa».