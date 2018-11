Más de cinco horas para reconducir el acuerdo

Más de cinco horas se alargó la reunión entre la conselleria, los sindicatos y las entidades feministas que conforman el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género. Fueron horas de negociación ya que las posturas estaban muy enfrentadas. Las entidades de mujeres se mantuvieron firmes durante varias horas ya que consideraban que en ningun caso la pareja debía ser considerada víctima ni debía ser incluida entre los beneficiacios de las indeminizaciones que da la Generalitat.

Con el fin de no romper el consenso que trajo el pacto, aceptaron, aunque a regañadientes, la propuesta de Oltra que transmitieron el secretario autonómico de la Agencia Valenciana de Igualdad, Alberto Ibáñez, y la directora general del Institut de la Dona, Maria Such, ya que la consellera no pudo asistir en persona.

Así, se aceptó la creación de una línea de ayudas concretas al cónyuge al margen de las que cobran los hijos para que la pareja de la víctima sea también indemnizada. La consellera defiende que el cónyuge es un damnificado moralmente cuando una mujer es asesinada.

Las entidades de mujeres apretaron para restringir al máximo la cuantía así como las condiciones en las que la pareja debe cobrar. Aunque el acuerdo no está cerrado, la idea es que haya que areditar al menos dos años de convivencia, que la nueva pareja no tenga ninguna denuncia anterior por maltrato y que no reciba otro trpo de ayudas por viudedad.

En caso de que la víctima no tenga descendiencia, según el acuerdo, los progenitores de la víctima serán los preceptores de la ayuda. Así, en la ayuda original que concebía la Generalitat, la pareja desparece en la prelación dado que sea crea una específica para ella sustancialmente inferior.

Estas ideas, así como la letra pequeña del acuerdo, se tendrá que decidir en los próximos días ya que anoche quedaron cabos sueltos. El resultado se tendrá que presentar a través de una enmienda transaccional en las Corts.