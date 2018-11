La comunitat educadora es bolca amb la jornada d´Educació Digital de Levante-EMV

Les Jornades "Oportunitats de l'educació digital" que ha organtizat este matí Levante-EMV, amb el patrocini de Telefónica, han captat l'atenció de nombrosos directors i directores de centres educatius públics, privats concertats i totalment privats, així com de coordinadors i coordinadores en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de col·legis d'Infantil i Primària i d'instituts de Secundària, i també de docents interessats en el repte educatiu que suposa aprofitar les TIC en els procesos d'aprenentatge.

Així entre els assistents a la jornada cal destacar la presència del president de la Federació Espanyola de Societats d'Educació Matemàtica (Fesmp) i professor de Secundària, Onofre Monzó, i del president de l'Associació de Directors i Directores de Instituts de Secundària del País València (Adies-PV), Toni González Picornell, que també és el director de l'Institut públic d'Educació Secundària (IES) Pare Vitòria d'Alcoi.

Les dues grans patronals de l'ensenyament privat concertat també han seguit la jornada. Així, per la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval) han participat el seu president, Alberto Villanueva, y el seu director gerent, Mariano Vivancos. Per Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana (EscaCV) ha assistit a la trobada la seua secretaria autonòmica, Vicenta Rodríguez.

Entre el públic que ha omplit el saló d'actes de la Fundació Bancaixa de València s'ha pogut vore a directores i directors així com membres d'equips directius de centres educatius de totes les etapes, des d'Infantil fins a Primària, Secundària, Formació Professional i Universitats. En este últim cas cal mencionar a la vicedegana dels graus d'Educació de la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), Rosario García Bellido, que ha estat acompanyada per un grup d'estudiants que estan formant-se per ser mestres d'Infantil i Primària.

També ha destacat la presència per part d'Edicions Bromera, de Maria Viu, que es la responsable d'edicions de material didàctic i de continguts currículars de la principal editorial de llibres en valencià de literatura i d'educació del nostre territori.



Des d'Infantil fins a Secundària, FP, Universitat i escoles d'adults

En quant als centres docents públics cal citar la participació del director del Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) Ciutat de l'Aprenent de València, Juan Cuenca, i de les directores dels IES Lluís Vives i Districte Marítim de València, Carmina Valiente y M.ª José Martínez, i del director i coordinador TIC del Centre Públic de Formació de Persones Adultes (CPFPA) Enric Valor de Xirivella, Daniel García Fernández.

Per part dels centres educatius privats concertats, han participat en l'encontre el director del col·legi San Juan Bosco (Salesians) de València, Juan Peiró; el director general del col·legi Sagrada Família (Patronat de la Joventut Obrera) de Benimaclet, José Luis Ferrando; la directora del col·legi Marni de València, Ana Marín; la directora del col·legi Vilavella de València, Regina Fernández; el director de las Escuelas de Artesanos de València, José Luis Navarro; i la directora del col·legi Martí Sorolla de València, Filo Tortosa. També han assistit la directora del Centre de Formació Professional Verge de Cortes, Rosa Romero, y la directora del Centre d'Educació Infantil (CEI) privat Giorgeta, Emilia Peiró.

Entre els centres docents que han enviat a les jornades als seus coordinadors i coordinadores TIC es troben Escuelas Profesionales San José (Jesuites) de València, La Salle i col·legi Palma de Paterna, el col·legi privat Helios de l'Eliana, el col·legi públic d'Infantil i Primària (CEIP) Cavite-Isla de Hierro de València, els CPFPA Malva-rosa i Serrano Morales de València, el col·legi Hernández de Villanueva de Castellón, l'IES la Marxadella de Torrent, així com la escola de negocis ESIC de València.