El Gobierno paraliza la partida a dependencia hasta que se aprueben los presupuestos

El Gobierno ratificó ayer la retirada del borrador propuesto a las comunidades autónomas para la partida de ayuda a las personas dependientes. En la reunión de la Comisión Delegada del Consejo Territorial de la Dependencia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no presentó finalmente ninguna propuesta alegando no tener aprobados los Presupuestos Generales, por lo que no puede hacer una propuesta real para financiar las ayudas a Dependencia.

El borrador que se presentó el lunes por parte el PSOE era prácticamente idéntico al que preparó el Gobierno de Mariano Rajoy. Solo existían dos céntimos de diferente a la baja para los usuarios más graves. El documento fue retirado horas más tarde por el Ministerio de Sanidad atribuyendo un «error» al hecho de que el decreto contemplara la misma financiación a la Dependencia en 2019 que prevía el Partido Popular.

Según explicaron fuentes ministeriales, el proyecto que determina la protección a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia se remitió sin contemplar el acuerdo presupuestario alcanzado con Podemos..

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas queda ahora a la espera de una propuesta formal por parte del Gobierno central. Según explicaron fuentes de la conselleria de Mónica Oltra, se trata de una propuesta que «urge» porque la Comunitat Valenciana sigue a la cola en inversión para financiar las ayudas a la dependencia. Del 50 % que debe recibir del Gobierno Central (que estableció por ley el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero) solo percibe un 12,2 % del mismo. Esto es, en 2017, de los 553 millones que abonó Igualdad, el Estado solo aportó 76 millones. Además, supone un mayor agravio ya que el 12 % que perciben los valencianos se encuentra por debajo de la media de las comunidades, que perciben un 16 %.

La propia conselleria aseguraba que se daría por satisfecha si en el actual acuerdo para 2019 se alcanzaba el 25 % de la financiación, pero la reunión de ayer elimina toda esperanza de ver, por ahora, aumentar la financiación estatal. Según adelantó Levante-EMV, el acuerdo entre Sánchez y Pablo Iglesias para los presupuestos de 2019 contemplan 32 millones más para dependencia en la C. Valenciana, un 42% más de lo que incluyó Rajoy pero lejos de abonar la mitad del gasto pactado.

La propuesta del PP suponía aumentar a un dependiente severo 10 euros en su ayuda, alcanzando los 200,13 euros. La propuesta socialista, aumentaba 9,98 euros, es decir, 200,11 euros. Antes de los recortes de 2012, un dependiente severo percibía 266,57 euros.