Kim Faura: ´El desavantatge de l´educació digital seria no fer-la o fer-la mal´

Kim Faura, director general de Telefónica en la C. Valenciana, Catalunya, Balears i Múrcia ha sigut el responsable d'obrir la jornada 'Oportunitats en el món digital', organitzada per Levante-EMV amb el patrocini de Telefonica, que se celebra este matí a la Fundación Bancaja de València. Per a Faura, l'educació digital té nombrosos beneficis, com 'la democratització a l'accés al coneixement de qualitat', la flexibilitat, la personalització de l'aprenentatge, que els consumidors poden ser creadors de coneixement i intercanviar-lo en foros, i que es pot oferir a l'alumnat una educació més personalitzada'. El desavantatge, ha avisat, seria "no fer-ho o fer-ho mal".

El director general en la C. Valenciana ha explicat que la majoria dels treballadors actuals hauran de continuar formant-se i que el 65% de l´alumnat treballarà en oficis que actualment no existixen.

En este camí cap a la digitalització, Telefònica oferix a alumnat, professorat, institucions i empreses diferents ofertes de formació en plataformes com Scolartic i Miríadax, i el programa ´Profuturo´ de la Fundación Telefónica, destinat a educar digitalment xiquets i xiquetes d´Àfrica, Àsia i Latinoamèrica.

Segons Faura, "ens costa vore la velocitat i el creixement exponencial' de la quarta revolució, que serà, com ha tapuntat "més disruptiva que les anteriors". A més, ha avisat que "cap sector es lliurarà" d'estes coses i que s'hauria d'aprofitar que, en esta ocasió que Espanya és un dels països que poden encapçalar la revolució, ja que el desenvolupament de la fibra òptica és major que els països europeus veïns.