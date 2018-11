"L'alumnat ha de tindre competències digitals però la legislació limita"

La jornada 'Oportunitats de l´educació digital', organitzada per Levante-EMV i amb la col·laboració de Telefónica, ha comptat amb una taula redona en la qual docents valencians han explicat experiències d´èxit a les aules.

Vicent Ferrer és professor a l'IES Massamagrell i president de l´associació 'Un entre tants', que organitza la 'Valencianada', una gimcana tecnològica que el curs passat va juntar a València un total de 1.800 alumnes, la majoria de 4t d'ESO i també de Batxillerat i FP.

Este matí ha explicat que 'ens trobem en una dicotomia, ja que el món està interconnectat però els prohibim que usen el mòbil'. A més, ha lamentat que els currículms demanen que l'alumnat ha de tindre competències digitals però que, en ocasions, la legislació 'limita', ja que 'no contempla els canvis tecnològics de la societat actual'.

Entre els punts a favor per emprar les tecnologied a classe, Ferrer assegura que 'ajuden a la motivació, l'alumnat crea i produïx i que els treballs de classe no es queden al calaix del professorat, ja que, per exemple, els booktrailers es poden difondre´.

Àngels Soriano, la coordinadora de llengües a Secundària del Col.legi Martí Sorolla de València va impulsar els "booktrailer" com una manera d'estudiar literatura a classe. Ara, el col·legi organitza un concurs autonòmic en el qual el curs passat van participar una vintena de centres.

Soriana explica que les humanitats també han de 'digitalitzar-se´ i que llegir és, hui dia, 'l'entrada al discurs transmèdia, que també aprofita per a treballar altres valors'. Tanmaeix, per a ella, la digitalització dóna 'moltes opcions per avaluar les competències'.

Així, aposta 'per un ús adequat de les noves tecnologies i dels dispositius mòbils a l'aula'. D´esta manera, 'aprofitem les capacitats que tenen a les butxaques i a la motxila'.

Armando Barrios, coordinador TIC dels Centres de Formació del Professorat (Cefire) de la Conselleria d´Educació, explica que una trentena de persones treballen en la formació i implantació de les TIC als centres valencians. En concret, 23 assessors repartits en els 18 cefires que hi ha per tot el territori i 6 docents més que formen part del servei SICE.

Com ha detallat, entre altres coses es treballa amb el professorat en matèria de seguretat, com la protecció de dades, i a través d'un 'kit' i de la plataforma Moodle de la conselleria.

D´esta manera, es pretén que a poc a poc, per exemple, es treballe la robòtica a Infantil i Primària.