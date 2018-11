Marzà aposta per posar les TIC al centre de l'educació

El conseller d´Educació, Vicent Marzà, ha conclós la jornada ´Oportunitats en el món digital´, organitzada per Levante-EMV i patrocinada per Telefónica.

El conseller ha apostat per 'continuar avançant' junt amb els cents educatius pel camí de la transformació digital i ha recordat que les noves tecnologies 'no són una opció, sinó que ja és evident que han d´estar'.

C

En este sentit, ha apostat perquè les competències digitals es treballen de manera interdisciplinària perquè l'alumnat 'ha de saber interconnectar coneixement'. 'Les tecnologies són una eina facilitadora i espais interdisciplinaris que permeten treballar de forma col·laborativa'.

Entre les polítiques que la conselleria està fent per impulsar esta transformació al món educatiu, Marzà ha destacat que gràcies a l'acord amb la Conselleria d´HIsenda, els centres educatius ja són 'autònoms per adquirir el material que ells consideren'.

Tanmateix, Educació oferix 'formació i acompanyament al professorat'. 'No només hem de ser competents, sinó que ens hem d'avançar a les normatives antigues. Hem de buscar escletxes en la legislació i allò que funcione servirà per a les noves normatives'.

El conseller també ha anunciat que es treballa per millorar l´espai web 'Mestre a casa' i per optimitzar el Moodle. Així, ha reconegut que s'ha de 'millorar la connectivitat dels centres', amb connexions wifi més potents. En este sentit, la conselleria ha suscrit un conveni amb el Govern.