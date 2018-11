La C. Valenciana registra cuatro víctimas de delitos sexuales cada día

La radiografía que ha realizado el Ministerio del Interior sobre los delitos sexuales que se denuncian en España sitúa a la Comunitat Valenciana como la cuarta autonomía, aunque asciende a la tercera posición si se analiza el número de víctimas. Y es que en la comunidad hubo cuatro víctimas al día el año pasado, en total 1.444 víctimas en 2017 por un delito sexual que puede catalogarse –según la tipología penal– en abuso sexual, abuso sexual con penetración, agresión sexual, agresión sexual con penetración, acoso sexual, corrupción de menores, pornografía... aunque el informe destaca que el 75 % de los «hechos conocidos vienen aglutinados por la suma de los abusos sexuales y las agresiones sexuales». Valencia, además, es la segunda provincia de España con más víctimas (726 el año pasado), solo superada por Madrid.



El «Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual» elaborado por el Ministerio del Interior viene motivado «por el reproche social y penal» suscitado por casos mediáticos como el de La Manada y con el objetivo de constituir una herramienta a la Delegación contra la Violencia de Género para que todos los delitos sexuales contra la mujer sean tipificados así –siguiendo la línea de acuerdos internacionales como el de Estambul– ya que solo el 5% de casos que registra el informe del ministerio han ocurrido entre parejas y exparejas. De esa forma se desmonta ese argumentario que afirma que la mayoría de los abusos sexuales se dan en el seno de la familia y con personas conocidas ya que los datos policiales que configuran el informe reflejan que el agresor y la víctima no se conocían en el 72% de los casos.









Elevada resolución

Cada año más casos