La comunitat educadora es bolca amb la trobada

Representants de desenes de centres docents públics i privats d'Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional, Universitat i escoles d'Adults van voler estar ahir en l'acte organitzat per Levante-EMV. Tanmateix, no van faltar membres de les seccions educatives de sindicats i partits polítics. Entre altres, participaren el president de la Federació Espanyola de Societats d'Educació Matemàtica (Fesmp), Onofre Monzó, i el president de l'Associació de Directors i Directores d'Instituts del País Valencià (Adies-PV), Toni González Picornell. També estigueren el president de la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval), Alberto Villanueva, i el seu director gerent, Mariano Vivancos. Per Escuelas Católicas (EscaCV) assistí Vicenta Rodríguez, secretària autonòmica. Així mateix, no faltaren representants d'Edicions Bromera.