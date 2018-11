Una delegación de embajadores árabes visitan València

Una delegación de embajadores árabes se encuentra estos días recorriendo la Comunitat Valenciana. Hoy ha sido el president de la Generalitat quien ha recibido a la comitiva en audiencia en el Palau de la Generalitat.

Se encuentran los embajadores en España de Palestina, Sudán, Túnez, Mauritania, Yemen, Egipto y Kuwait, así como a los encargados de negocios de Libia, Iraq y Arabia Saudí, este último país rodeado de controversia tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en octubre en el consulado saudí de Estambul.

Desde Presidencia de la Generalitat han explicado que no hay una vinculación directa con Arabia Saudi sino que el delegado forma parte del consejo y, como tal, no se podía vetar la presencia de uno de ellos. Además, la visita no ha sido de corte institucional sino que tiene fines mercantiles para establecer vías de negocio entre los paísos árabes y la Comunitat Valenciana, sin haber establecido un contacto directo con el representante saudí.

Aún así, desde el Palau defienden que el Consell no puede intervenir en la composición del consejo y censurar la visita de más de una veintena de representantes por el veto al delegado saudita suponía arriesgar negocios potenciales que se desprendan del viaje. Para ello, estaba presente también en la audiencia el delegado del Consell para la Unión Europea, Joan Calabuig.

Los embajadores también han visitado las Corts en plena sesión de control al president Puig y, en concreto, en el momento en que se debatía la Ley de Infancia y Adolescencia, defendida en su mayoría por mujeres diputadas de la cámara.

Mañana visitarán la Cámara de Comercio de València como otra de las actividades con fines mercantiles que tienen en la agenda.