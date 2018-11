Kim Faura: «L'únic desavantatge de la revolució digital és no fer-la o fer-la malament»

Kim Faura, director general de Telefónica en la C. Valenciana, Catalunya, Balears i Múrcia considera que entre els nombrosos beneficis de l'educació digital s'inclou «la democratització de l'accés al coneixement de qualitat, la flexibilitat i les possibilitats de personalització de l'ensenyament», a més que els receptors passen a ser «creadors» i poden compartir el seu coneixement, per exemple, en fòrums. Així, l'únic desavantatge que Faura veu en el context actual seria «no fer o fer malament» la transformació.

El director general de Telefónica en la C. Valenciana explica que el 54 % dels treballadors hauran de continuar formant-se per mantindre els seus llocs de treball i que el 65 % de l'alumnat tindrà oficis que actualment no existixen, com creadors de continguts, desenvolupadors d'aplicacions, gestors de xarxes socials...

En este camí cap a la digitalització, Telefónica oferix a alumnat, professorat, institucions i empreses, diferents ofertes de formació en plataformes com Scolartic, que ja compta amb més de 600.000 usuaris i pretén generar noves vocacions en l'àmbit STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Una altra plataforma és Miríadax que, junt amb diferents universitats iberoamericanes, disposa de cursos en línia i gratuïts i en la qual ja s'han registrat 4,9 milions d'alumnes. Tanmateix, l'empresa de telecomunicacions oferix a les persones interessades títols oficials i propis.

Per últim, la Fundació Telefónica duu a terme el programa «Profuturo», que té com a objectiu educar digitalment xiquets i xiquetes d'Àfrica, Àsia i Latinoamèrica sense recursos.

Durant la seua ponència, que va inaugurar l'encontre, Faura va advertir que «ens costa vore la velocitat i el creixement exponencial» de l'actual «revolució», que és «la més disruptiva de totes». A més, avisà que «cap sector es lliurarà» dels canvis i que s'hauria d'aprofitar que, en esta ocasió, Espanya és un dels països capdavanters i amb més capacitat de l'entorn europeu, ja que compta amb una implantació de fibra òptica superior als països veïns, en la «lliga de Corea i Japó».

«La humanitat canviarà més en els pròxims anys que en els 300 anteriors», va avançar. Com a mostra, va apuntar que l'ús del telèfon fixe tardà 75 anys en generalitzar-se, 16 el del mòbil i la implantació massiva d'internet només ha tardat set anys.