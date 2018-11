La UV estudia cómo investigar el acoso a las alumnas aunque éstas no denuncien

«En esta universidad hay acoso sexual», se lee en la pancarta de 20 metros a la entrada de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universitat de València (UV) que colgaron el martes un grupo de alumnas de segundo de Educación Social para denunciar públicamente las frases sexistas y machistas que supuestamente les lanzó el curso pasado uno de sus profesores. Cientos de carteles con dichas citas empapelan suelos y paredes de la facultad. Comunicados de las alumnas en internet denunciando la «pasividad» de la UV ante este caso... Sin embargo, las afectadas no han presentado aún una denuncia formal contra el profesor ante la Unidad de Igualdad de la Universitat, lo que bloquea la investigación que reclaman y cualquier posible sanción al docente.

El rectorado que lidera Mavi Mestre lleva 48 horas animando a estas alumnas a denunciar. Ante la situación de bloqueo, la UV está estudiando cómo investigar este caso de acoso aunque las estudiantes no denuncien. Según el protocolo anti acoso de la UV, no es obligatorio que la denuncia interpongan las acosadas, ya que lo podría hacer cualquier miembro de la Universitat. Eso sí, las afectadas deben prestar declaración, pues sin su testimonio no existe ninguna prueba contra el profesor. Anoche se estaba valorando si a partir de la denuncia verbal que las estudiantes han hecho ante la vicerrectora de Igualdad de la UV, Elena Martínez, y otros responsables de la Universitat en estos últimos dos días de reuniones es posible abrir un expediente al docente que active el protocolo anti acoso.

El lenguaje sexista del profesor para con sus alumnas entraría en la definición que el citado protocolo hace del acoso sexual: «Cualquier comportamiento , verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona».



«Inmunidad ante represalias»

El protocolo garantiza a las alumnas «inmunidad ante cualquier represalia», así como la «protección de su identidad». También ofrece celeridad, pues obliga a concluir el expediente en 45 días.