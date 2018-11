Vicent Marzà: «El professorat ha de buscar les escletxes i avançar-se a les normatives antigues»

«Hem de seguir avançant, les noves tecnologies no són una opció, és evident que hem d'estar». Amb estes paraules, el Conseller d'Educació, Vicent Marzà, va animar als assistents a l'encontre «Oportunitats de l'educació digital» a emprendre esta revolució. A més, es mostrà partidari «d'integrar» els telèfons mòbils a les aules, no de prohibir-los. Per al conseller, les tecnologies són «essencials» per «arribar a l'aprenentatge de forma transversal», ja que oferixen «espais interdisciplinaris» i faciliten «treballar de forma col·laborativa».

Entre els reptes per a afrontar este canvi, Marzà mencionà la necessitat de «millorar la connectivitat dels centres», amb xarxes wifi més potents que no es saturen. Per això, la conselleria manté un conveni amb el Ministeri d'Economia, dins del pla Escuelas Conectadas. A més, altre pas per facilitar la digitalització d'escoles i instituts és, segons va concretar, l'acord amb la Conselleria d'Hisenda pel qual els centres educatius disposen «d'autonomia per a gestionar i adquirir equipament». Tanmateix, apuntà que es faran «renovacions massives» de material.

Al mateix temps, la conselleria també «forma i acompanya» el professorat. En este sentit, el curs passat es realitzaren 241 activitats formatives, incloses en el Pla Anual de Formació (PAF). De la mateixa manera, el conseller anuncià que pròximament es millorarà el portal «Mestre a casa», que migrarà a format Wordpress, i que amb el projecte «Aules» també s'optimitzarà l'eina Moodle.

Marzà va aprofitar l'oportunitat per a opinar sobre qüestions que els assistents van plantejar a la taula rodona anterior, moderada pel periodista Rafel Montaner. Així, sobre la vigència de la normativa actual, va animar al professorat a «no ser només competent, sinó que hem d'avançar-nos a les normatives antigues; hem de buscar les escletxes i allò que funcione servirà per a fer noves normatives».

Durant la taula rodona, es va abordar quin serà el paper dels docents i les escoles, si tot el coneixement està a Internet. A açò, i per a concloure, el conseller va apuntar que sempre serà necessari ensenyar «diferents valors i posicionaments humanístics i això només ho podem fer les persones». A més, recordà que la millor pedagogia és «estimar els alumnes» i que, per damunt de tot, les empreses valoren que els joves tinguen «actitud, valors i compromís».