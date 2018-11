Las Corts dan luz verde al servicio de emergencias

Las Corts han ratificado este jueves la creación por parte del Consell de la la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios y Emergencias, mercantil que permitirá subrogarse a los bomberos forestales de Tragsa. El decreto ley para su validación salió ayer adelante con los votos a favor de PSPV, Compromís y Ciudadanos, la abstención de Podemos y la oposición del Partido Popular. Se introduce así en las cuentas de 2019 una línea presupuestaria de más de 42,2 millones dedicados a la nueva sociedad instrumental, que la consellera de Justicia y Función Pública Gabriela Bravo insistía en defender ayer como «cien por cien pública».

La transferencia de diez millones más de lo que estaba dedicando la Generalitat al servicio de brigadas forestales hasta el momento, suscitaba las críticas de la diputada popular Verónica Marco, que insistía en hablar de «chiringuito». Acusaba además de «complices de esta chapuza y tropelia» a Ciudadanos y Podemos. Bravo justificaba la urgencia del decreto-ley por la obligación del Consell de garantizar «la operatividad del servicio de bomberos forestales» y que la solución adoptada era «la más idónea». Según Bravo, se blinda así la gestión de la Generalitat y se dota de un «instrumento flexible que podrá contribuir a la mejor gestión y que permitirá acabar con la conflictividad laboral».

La mayor confrontación surgió entre los grupos de la oposición, cuando Marco (PP) espetó a Toni Subiela (Cs) que la tenían «muy confundida, con una bipolaridad política inadmisible». «Veo que van a votar a favor, lo suyo es de nota, porque si hubieran mantenido su discurso esto no hubiera salido adelante», incidía la diputada popular, que hablaba de «nocturnidad y opacidad». Subiela espetó a Marco que su grupo no tenía autoridad moral para dar lecciones «porque llevan veinte años mintiendo a los valencianos». «Siempre hemos dicho que estamos en contra de las duplicidades y en aumentar el sector público, pero la única excepción que podemos admitir es en las emergencias y seguridad, porque las personas que enviamos a una primera linea de fuego han de estar con la coordinación adecuada», argumentaba Subiela. Acto seguido espetaba a Marco: «Esta solución no colma las exigencias de los forestales, pero estamos en el camino para conseguirlo, y estaremos ahí para fiscalizarlo y que no sea una nueva Imelsa».

Podemos, que se abstuvo en la votación, previamente había mostrado su rechazo a la nueva mercantil. «No vamos a bloquear un acuerdo que pretende mejorar la vida de los bomberos, pero estaremos vigilantes», comentaba la diputada Beatriu Gascó en su intervención. Juan Ponce, de Compromís, reiteraba la fórmula elegida como el mejor camino hacia «la dignificación salarial y tener una segunda actividad» y recordaba «el enorme caos heredado de dos décadas del PP».