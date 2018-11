Unos veinte profesores interinos se han concentrado esta mañana ante la Dirección Territorial de València para denunciar la falta de impago en sus nóminas desde septiembre. En total unos 700 profesores de toda la Comunitat Valenciana no han recibido alguna parte de su sueldo, aunque, desde la conselleria de Educación, señalan que solo 50 no han cobrado ninguno de los tres meses de este curso escolar.

Pau, uno de los profesores afectados, ha señalado en declaraciones a Levante-EMV que lleva como sustituto en un centro desde el 14 de septiembre y "solo he cobrado el mes de septiembre y 13 euros debido a unas irregularidades que se habían producido". Por ello, destaca que "estoy desesperado porque tengo dos hijas y un alquiler que pagar", por lo que "las deudas se van acumulando". Pau se ha reunido esta mañana, junto a otros interinos, con el director territorial de Educación en València, Santiago Estañán, al que ha calificado como un "maleducado, que se lo tomaba a broma", puesto que les ha explicado que el hecho de que solo 700 profesores estén afectados (la Comunitat Valenciana cuenta con 27.000 interinos) no es una cifra elevada. "Aunque solo una persona no cobrase se debería denunciar, ya que estamos haciendo nuestro trabajo e incluso más horas", ha reclamado.

Los profesores han estado ante las puertas de la Dirección Territorial desde las 12 de la mañana hasta las 16:15 horas y "no hemos recibido respuesta, solo nos han dicho que a finales de mes cobraremos". Ante esta afirmación, los afectados le han pedido a Estañán que firmase un documento en el que quedase escrito este acuerdo, pero este se ha opuesto y "nos ha entregado un papel en blanco para que pusiésemos nuestros datos y así priorizar los trámites en nuestro caso, por lo cual continuará habiendo gente que no cobrará". Pau, además, ha denunciado la falta de personal en esta administración, ya que "no se pueden introducir todos los datos en tan pocos días al mes y con tan poca gente".

"Esta situación se repite todos los años y hay afectados que tienen avisos de embargo", ha explicado el docente. Pau ha explicado a este diario que actualmente está divorciado de su pareja y todos los meses tiene que pasarle la pensión a sus dos hijas, pero que "es imposible".

Desde la conselleria de Educación señalan que "este retraso de pagos solo se encuentra en aquellos profesores que se han incorporado después del 5 de septiembre y, por ello, les faltaba la documentación, que se ha tenido que tramitar". Sin embargo, destaca que "son menos de 50 los profesores que no han cobrado los tres meses de curso".

Por su parte, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) denuncia que se trata de una situación que se repite todos los años, por lo que "pedimos soluciones a este problema porque el sistema no funciona". Además, el sindicato reclama que, entre los afectados, hay personas que solo han recibido el incremento del 2,5% de la nómina, pero no el sueldo en sí. Por ello, señala que "no descarta convocar nuevas movilizaciones" si no se llega a un acuerdo.

Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valencià (FE CCOO PV) destacan que esta situación "no tiene explicación, ya que, en los casos más graves, la falta de pagos se demora los tres meses". Además, denuncian que "hay casos que todavía no han cobrado cuando está toda la documentación presentada". Por ello, afirman que "el hecho de no cobrar no es una broma, por lo que la falta de personal no es una buena explicación". Sin embargo, recalcan que "existen pocos casos que no cobran desde septiembre". De esta manera, la FE CCOO PV ha indicado, a través de un comunicado, que iniciará los trámites oportunos en Magistratura de Trabajos si Conselleria no les da una solución "inmediata".

La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) también se ha manifestado en torno a este problema señalando que "por si no fuera suficiente la pérdida de poder adquisitivo que los docentes llevamos sufriendo desde el 2009, tenemos que sufrir la ineficacia de la gestión de la Conselleria". Además, recalca que los docentes son "el primer factor de la calidad de la enseñanza y, a su vez, los mayores perjudicados por los recortes".