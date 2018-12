La concertada defiende frente a Hacienda las aportaciones de los padres como donaciones

Los pagos que las familias hacen a las escuelas concertadas no puede considerarse donativo, por lo que no serán deducibles en la declaración de la renta. Así lo ha anunciado el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) tras alertar que la Administración Tributaria (AEAT) está estudiando esta situación en las recomendaciones para planificar la Renta de 2018 tras la revisión de algunas declaraciones que todavía no han sido prescritas. Desde Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana señalan que sus servicios jurídicos todavía están estudiando esta medida, ya que «las donaciones se hacen directamente en cada centro y son los padres los que colaboran libre y voluntariamente, ya que nadie les obliga». E indican que este dinero se presta para «colaborar con el centro y que los alumnos, así, salgan beneficiados, por lo que lo hacen por bien y porque quieren».

Por su parte, la Federación de Centros de Enseñanza de València (Feceval) señala que «no se trata de una noticia todavía oficial por parte de la Administración Tributaria, sino que se basa en un caso aislado que se ha producido en Asturias» y en la Comunitat Valenciana no se ha producido ningún caso. A su juicio «no hay ningún problema en que los padres puedan hacer aportaciones».