El Hospital de Manises da el alta al joven Teo con obesidad mórbida tras perder 93 kilos

Si no hay cambio de planes, Teófilo Rodríguez, el joven de Turís de 385 kilos que permanece ingresado en el Hospital de Manises desde el pasado mes de agosto, recibirá el alta médica la próxima semana. Así lo han confirmado fuentes hospitalarias que, sin embargo, no han concretado qué día de la semana podrá irse a casa el joven, que ha perdido 93 kilos tras someterse a varios tratamientos de pérdida de peso y ha seguido un plan de ejercicios de movilización en el hospital para favorecer que pudiera volver a caminar. Teo quedó ingresado en el hospital el pasado mes de agosto por un criterio social y no médico, según defendieron los responsables del centro, y tras un intento fallido de traslado a su casa en un camión de mudanzas.

La familia se ha negado desde entonces a que Teo recibiera el alta argumentando que era un enfermo grave. El Consell, en colaboración con el hospital, ofreció a la familia una vivienda social adaptada para él pero, finalmente, la rechazaron. Hace solo una semana, un cirujano especializado en obesidad mórbida de Granada se ofreció a operar gratis a Teo.