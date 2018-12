Un aspirante a decano del ICAV denuncia "trato de favor" a una candidatura

Uno de los candidatos a decano del Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV) en las elecciones del 5 de diciembre, Héctor Paricio, denuncia la "falta de transparencia en las adjudicaciones de los servicios de asesoría laboral" para el ICAV, así como un "trato de favor" por parte de la junta actual del colegio "hacia una de las candidaturas".

Paricio asegura que el pasado jueves 29 de noviembre solicitió conocer "qué persona o sociedades han llevado y llevan los temas laborales del ICAV desde 2010 hasta la fecha". Esta pregunta correspondía a su sospecha de que fuese Auxiliadora Borja, candidata a decana, quien estuviese al frente. Ello supondría, según denuncia Paricio y "dada su condición de diputada de la Junta y secretaria hasta entrado 2017", una "violación del Código Ético del ICAV". Es, por ello, que Paricio advierte que "debería replantearse su pretendido acceso al cargo de decana", ya que "el desprestigio para la profesión y la institución serían evidentes".

La candidata Auxiliadora Borja reconoce, no obstante, que estas acusaciones son "disparatadas". "Jamás he ejercido tal puesto mientras he sido diputada o secretaria", aclara. "Sí supervisé un trabajo durante un par de meses en 2017, pero cuando dejé mi cargo como secretaria y jamás he cobrado nada por ello, fue un favor que hice al colegio por mi trayectoria y experiencia en el campo", asegura.



"Trato de favor" a la candidata

De igual modo, Paricio denuncia un trato de favor a la candidatura de Auxiliadora Borja. El candidato a decano del ICAV se basa en un hecho ocurrido el pasado 22 de noviembre, en el que el ICAV instaló una mesa informativa en la Ciudad de la Justicia con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. La entidad advirtió entonces que las candidaturas no podían participar en este acto para evitar hacer campaña con ello.

No obstante, reconoce que "esa no fue la norma para la candidatura de Auxiliadora Borja". Asume, así, que quien se presenta con ella a Vicedecana "estuvo en la mesa, se hizo una foto y luego la publicó en redes sociales", donde acompañó la imagen con el escrito: "Hoy la candidata a vicedecana, Ángela Coquillat, apoyando al ICAV en el acto contra la violencia de género".

La afectada, Ángela Coquillat, asegura a este diario que en ningún momento se prohibió que alguien pudiese hacerse una foto en la mesa. "Sí se advirtió que era preferible que no apareciéramos en imágenes que después fuesen a ser publicadas en la página del ICAV, pero esta fotografía la utilicé en mis redes personales después de evitar a toda costa aparecer en alguna foto del colegio", reconoce. Además, añade que no estuvo presente durante toda la jornada en la mesa organizada por el ICAV, sino que únicamente se acercó a saludar a sus compañeros durante un momento tras finalizar su jornada en la Ciudad de la Justicia.