Bonig: "Puig y Oltra usan la lengua para enfrentar ante la falta de proyecto"

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, aseguró ayer que Compromís y PSPV usan la lengua como instrumento de confrontación ante su falta de proyecto. Bonig, que participó en Zaragoza en una jornada organizada por Nuevas Generaciones bajo el título «Talento más libertad igual a futuro», señaló que se dan ataques constantes a la libertad, con un intento de transformar la sociedad a través de la imposición y denunció una «imposición adoctrinadora». «El socialismo actual sigue a pies juntillas su base ideológica: el gobierno ha de poseer el control absoluto para que nada se escape. La izquierda busca la confrontación para evitar la esencia de la democracia que es la confrontación de ideas y proyectos políticos para que no se vea las carencias y centrarlo en el ataque personal», asegura. Bonig explicó al auditorio zaragozano que esto se ve por ejemplo en la gestión de los modelos públicos. «Hay una recuperación de todos los servicios públicos externalizados solo por motivos ideológicos, aunque funcionaran bien. El llamado modelo Alzira suponía un 25% de ahorro a la sanidad valenciana anualmente y los índices de satisfacción eran altos porque no había casi lista de espera. Aún así, en un arrebato de ideología no por la mejora del servicio, la izquierda decidió revertirlo. Ahora se han doblado las listas de espera y han colocado a 440 personas más y sale más caro». «Libertad no solo económica sino en todos los aspectos, sobre todo en educación», aseguró Bonig durante su intervención.