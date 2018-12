Las alumnas acosadas por su profesor animan al "Me Too" a toda la Universitat de València

Las alumnas de segundo curso de Educación Social de la Universitat de València (UV) que han denunciado públicamente a uno de sus profesores por acoso sexual verbal el pasado curso acaban de lanzar esta tarde un comunicado en el que animan al "Me Too" (Yo también) a todas las estudiantes y antiguas alumnas de la UV con el fin de dar a conocer "cualquier tipo de comentario o actuación machista" por parte del profesorado de la UV. Las alumnas han creado una cuenta de correo electrónico (bustia.uv@gmail.com) para recoger de forma anónima las denuncias sobre las prácticas machistas del profesorado de la Universitat.

"A raíz de sacar a la luz el caso del acoso sexual del profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, han sido muchos los mensajes que nos han llegado para denunciar otras muchas prácticas machistas por parte de otros profesores de otras facultades de la UV", relatan las estudiantes en el comunicado difundido esta tarde.

"El grupo de alumnas que decidimos sacar este tema hemos acordado dar un paso más allá", explican a la hora de justificar la creación de la cuenta de correo, "con tal de que nos enviéis cualquier tipo de comentario o actuación machista que hayáis vivido en primera persona y el nombre de la persona que lo emitiera o hiciera", añaden.

No obstante, después de garantizar que "todas las personas que denuncien mantendrán su anonimato", detallan de que si las denunciantes no quieren usar el correo electrónico y se encuentran "más seguras" haciéndolo por carta, pueden hacerlo depositando los escritos en diferentes despachos de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Concretamente en los despachos 410 de "Teoría de la Educación" (4.º piso), el despacho 08 (6.º piso) y el despacho D-19 (6.º piso).

Recuerdan en su escrito que también pueden enviar mensajes "tanto alumnas y alumnos, como exalumnas y exalumnos, Personal de Administración y Servicios (PAS) y del Personal Docente e Investigador (PDI) que hayan vivido experiencias similares y que sepan que estos profesores siguen en la docencia".



"Nunca nos sentimos solas porque estábamos juntas"

Paralelamente, animan a la comunidad universitaria a participar en una asamblea que tendrá lugar este miércoles 5 de diciembre en la entrada de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación (13.00 horas) para "hablar con detenimiento de todo lo sucedido".

"Contar con vuestro apoyo es vital para que prácticas como las denunciadas sean erradicadas por completo de la Universitat de València y para que este cambio cale profundamente", destacan. "Nunca nos sentimos solas porque estábamos juntas", concluyen.

El equipo rectoral, con la autorización de las alumnas, presentó el pasado viernes una denuncia contra el profesor ante la Unidad de Igualdad de la Universitat, lo que ha activado el protocolo anti acoso sexual de esta institución académica y abrir una una investigación de los hechos.

Las frases sexistas, con las que las estudiantes han empapelado la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación para evidenciar el acoso sexual verbal que aseguran haber padecido, son: «¡Buff, cómo me ponen esos grititos!», al gritar una estudiante al pillarse el pelo con la pala de la silla; «Si ya te dije yo que ayer ibas muy fresca», tras estornudar una de ellas; Una alumna dice «¿En esta pregunta me enrollo?», el docente responde: «No hace falta, pero si quieres enrollarte conmigo es otro tema»; y «ya me di cuenta anoche», tras decir una joven que es muy nerviosa.