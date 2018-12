Buscan a un niño enfermo desaparecido de un centro de menores de Villar del Arzobispo

Se llama Manuel Román, tiene 14 años, está enfermo del corazón, tiene TDAH y se encuentra desaparecido desde el pasado sábado, cuando se marchó del centro de protección de menores donde estaba ingresado en Villar del Arzobispo con una compañera.

Su familia está desesperada y lanza un SOS porque el pequeño Manuel se marchó sin una medicación que le es necesaria para su día a día y para afrontar los ataques y crisis que sufre.

Su madre, Amelia, explica que el pasado jueves el joven sufrió una crisis por la que fue trasladado al hospital la Fe, donde acudió su familia a verle y estuvo con él hasta que le dieron el alta, el sábado. Manuel regresó al centro, pero por la tarde, se marchó de allí con una compañera (que ingresó en las mismas instalaciones hace un mes) y ya no regresó. Ninguno de los dos volvió al centro. Manuel no cogió ni la chaqueta ni la medicación.

El centro -que pertenece al sistema de protección de menores de la Generalitat Valenciana- informó a la familia de la desaparición del joven e interpuso la correspondiente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Llíria donde investigan si la joven que acompaña al menor y también está desaparecida "tiene contactos en la Malva-rosa o La Cañada porque han buscando por Villar del Arzobispo y no aparecen. Es muy raro. Manuel no se habría atrevido a irse solo. A veces, en alguna crisis se ha ido del centro pero siempre ha regresado. Estamos muy preocupados. No lleva nada y su medicación es necesaria porque sufre una cardiopatía congénita".

El joven ingresó en el centro de Villar del Arzobispo el pasado mes de junio por unas "crisis muy fuertes que le provocan gran agresividad hacia la familia. La Generalitat Valenciana tiene la gurada del menor pero nosotros conservamos la tutela porque necesitábamos que Manuel ingresara en un centro para ser tratado de forma adecuada".

Si alquien lo ve que se ponga en contacto con la Guardia Civil de Llíria o llame la teléfono 691 734 962