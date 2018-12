Denuncian a la Conselleria de Educación por los impagos de nóminas a 300 interinos

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv) y la Central Sindical Independientes y de Funcionarios (CSIF) han presentado hoy sendas denuncias ante Inspección de Trabajo contra la Conselleria de Educación por los impagos de nóminas al profesorado interino. El Stepv, mayoritario en la enseñanza pública, ha hecho una encuesta este fin de semana entre los afectados y cifra en 300 los docentes que arrastran retrasos en el abono de sus salarios por parte del departamento del conseller Vicent Marzà. Ambos sindicatos han alertado a la Inspección de Trabajo que hay docentes que llevan tres meses sin cobrar.

El Stepv, además, ha convocado una concentración de protesta esta tarde ante el Palau de la Generalitat a la que han asistido "un centenar de afectados", según informan desde el sindicato. Portavoces del Stepv y algunos de los profesores afectados por los retrasos han sido recibidos en el Palau por representantes de la Generalitat.

"Hay profesores que llevan tres meses sin cobrar y la situación está llegando a un punto límite porque deben pagar las facturas y las hipotecas correspondientes", subrayan desde el Stepv. Este sindicato reclama a la Conselleria de Hacienda que habilite "un procedimiento extraordinario de pago inmediato de las nóminas pendientes". Además, crítica, que el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, no ha respondido a sus solicitudes de reunión para abordar esta problemática. El conseller Marzà ha anunciado hoy un procedimiento extraordinario para que los interinos cobren ya.

Este sindicato esplica que entre los afectados hay profesores interinos "que desde septiembre no han cobrado, y ya van tres meses, supuestamente por falta de documentación". Tambié hay, continuan, docentes "que han cobrado solo un mes, en vez de los dos que debían de haber cobrado". Igualmente hay profesores que "solo han recibido el incremento del 2,5 % de la nómina pero no han cobrado la nómina". Además, entre los afectados se cuentan a interinos que se han incorporado a una plaza en octubre "y tampoco han cobrado". Por último, el Stepv también incluye a los docentes que no han cobrado el 1 y 2 de septiembre, "tal y como estaba acordado".

Desde este sindicato exigen a la Generalitat que solucione la falta de personal administrativo en las direcciones territoriales de Educación con el fin de agilizar la tramitación de las nóminas, pues el problema de los impagos se repite curso tras curso hasta más de cuatro meses después del inicio de las clases "y no se acaba de solucionar nunca".



No solo afecta a los interinos, según la CSIF



La CSIF, por su parte, explica en su escrito ante Inspección de Trabajo de València que "a fecha de hoy, 3 de diciembre de 2018, centenares de funcionarios docentes interinos llevan sin cobrar sus salarios desde el inicio del curso escolar".

Este sindicato traslada también en su denuncia que los impagos por parte de Conselleria tienen "un claro alcance", además de en personal interino, en directores e integrantes de Servicios Psicopedagógicos de la Conselleria, que se ven afectados por esta situación".

La central sindical, por otra parte, ha puesto a disposición de las personas afectadas un formulario dirigido al director general de Centros y Personal Docente de Conselleria de Educación. En este documento cada docente solicita que "se proceda de inmediato a abonarme las nóminas pendientes de cobro con los intereses legales que corresponda" después de explicar el impago de sus nóminas.

La CSIF ya denunció públicamente el pasado viernes que, una vez abonada la nómina de noviembre, todavía existen interinos con vacante de julio que no han cobrado desde el inicio de curso y funcionarios a los que no les han aplicado la retribución por la suma de trienios y sexenios.