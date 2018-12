Denuncian «trato de favor» a una candidata a decana del ICAV

Uno de los candidatos a decano del Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV) en las elecciones del 5 de diciembre, Héctor Paricio, denuncia la «falta de transparencia en las adjudicaciones de los servicios de asesoría laboral» para el ICAV, así como un «trato de favor» por parte de la junta actual del colegio «hacia una de las candidaturas», la de Auxiliadora Borja. Paricio denuncia que no recibió respuesta a su solicitud por conocer quien lleva los temas laborales del ICAV tras sospechar de Borja y denunciar que, «dada su condición de diputada de la Junta y secretaria hasta entrado 2017», sería una «violación del Código Ético del ICAV», por lo que « debería replantearse su pretendido acceso al cargo de decana».

Sin embargo, la candidata Auxiliadora Borja reconoce que estas acusaciones son «disparatadas». «Jamás he ejercido tal puesto mientras he sido diputada o secretaria», aclaró. «Sí supervisé un trabajo durante un par de meses en 2017, pero cuando dejé mi cargo como secretaria y jamás he cobrado nada por ello, fue un favor que hice al colegio por mi trayectoria y experiencia en el campo», aseguró a este diario.