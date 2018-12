Elecciones en Andalucía | Puig: "Que la extrema derecha no condicione la agenda política española"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que la "peor" de las consecuencias de las elecciones celebradas ayer en Andalucía es el "avance" de la extrema derecha, a la que ha considerado que hay que "frenar", y ha agregado que tanto PSOE como PP debe hacer un "análisis" de los resultados.

Puig, que ha hecho estas declaraciones antes de inaugurar las jornadas "Coloquio Alfaro", ha manifestado que un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana "no se descarta hasta que se pueda producir", pero ha destacado el trabajo realizado por su gobierno y ha abogado por "consolidar" el final de la legislatura.

Sobre el resultado en Andalucía, el también secretario general del PSPV-PSOE, que se ha mostrado preocupado por el avance de la extrema derecha, ha precisado que ahora "se van a hacer muchos análisis" pero " lo fundamental es que la extrema derecha no condicione la agenda política española".

"Es evidente que algunas cosas las habremos hecho mal los otros partidos políticos para que emerja con esta fortaleza la extrema derecha", ha reconocido Puig.

Sobre qué debe hacer ahora la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado: "no hay que tomar ninguna decisión precipitada, hay que leer bien los resultados".

A su juicio, es un momento en el que hay que "serenar el análisis. Los análisis no se pueden hacer de una manera precipitada, hay cuestiones que preocupan de una manera grande a los demócratas, el avance de la extrema derecha, esa europeización política, que es la peor consecuencia de la noche de ayer".

"Para cualquier demócrata lo más importante es la democracia", ha manifestado Puig, quien ha recordado que esta semana se celebra el 40 aniversario de la Constitución" y estos 40 años de convivencia, que han sido "los mejores de la historia de España", no se pueden "dilapidar por ningún aventurerismo o por esa utilización de los viejos instintos que hacen algunos partidos para provocar las peores respuestas".

Para Puig, es "evidente" que el PSOE "debe hacer su análisis. También creo que lo debería hacer el PP porque a pesar de que se ha abrazado totalmente a la extrema derecha para proclamarse vencedor, también ha sufrido un desgaste y sobre todo cuando no estás en el gobierno".

También ha destacado que se ha producido una "abstención muy grande" porque, a su juicio, "no se ha conseguido movilizar adecuadamente por parte de los partidos progresistas" y ha precisado que se trata de unas "elecciones determinadas en un momento determinado" y "no se pueden hacer lecturas demasiado rápidas o demasiado interesadas".

Preguntado por si cree que la irrupción de Vox podría darse en la Comunitat Valenciana, ha dicho que le preocupa que en los últimos meses la presencia de la extrema derecha haya irrumpido "con una cierta anomalía democrática profunda, intentando impedir que haya actos culturales e intentando marcar la agenda cultural y alguna parte de la agenda política"

"Me preocupa, pero estoy convencido de que la sociedad valenciana no va a atender esos cantos de sirena de aquellos que sabemos que hicieron tanto daño a la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

Sobre un posible adelanto de las elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana, Puig ha dicho que los vectores de la toma de decisión "están fundamentados en la estabilidad o la singularidad y en estos momentos continúa siendo fundamental la estabilidad. La experiencia del Gobierno del Botànic ha sido favorable al interés de los valencianos y creo que lo que tenemos que hacer es consolidar el final de esta legislatura, que es muy importante".

"Hay muchas cosas importantes que vamos a realizar con unos presupuestos que espero que den respuesta a todo lo que son los problemas reales de los ciudadanos y que no tiene nada que ver con esas miradas xenófobas, racistas y que lo único que quieren es intentar utilizar el miedo para sacar votos" ha añadido.

Respecto a la posible celebración de un "superdomingo electoral", ha contestado que a su juicio una "acumulación tan masiva de elecciones no permite el debate sosegado que necesitan las distintas elecciones"

"Nos jugamos mucho en Europa, en la Comunitat y también en España. Hay que hacer un debate sosegado y acabar con esta especie de cultura política pop que parece que está invadiendo la sociedad y que hace que sea muy difícil ver aquello que es verdad o aquello que es una fake new", ha agregado.

Preguntado por si el PSOE debe gobernar en Andalucía junto al PP y Ciudadanos para frenar a la extrema derecha, Ximo Puig ha contestado que ahora "se van a hacer muchos análisis. Lo fundamental es que la extrema derecha no condicione la agenda política española".