El "auge" de la extrema derecha pone sobre aviso a la política valenciana

Las reacciones a los resultados de las elecciones andaluzas del domingo no ha cesado desde que se conocieran los primeros datos. Mientras ayer todos los portavoces de las formaciones se manifestaron "en caliente", hoy los representantes políticos han hablado desde la reflexión de unos resultados que suponen un antes y un después en la historia andaluza: desde la caída de 14 escaños del PSOE tras 37 años en la Junta, hasta la irrupción de la extrema derecha con VOX con 12 escaños.

Es esto último lo que más preocupación ha desencadenado en la C. Valenciana. Esta mañana, el president Ximo Puig aseguraba que la peor de las consecuencias de los comicios andaluces es el "auge" de VOX, algo que preocupa "de una manera" grande a todos los demócratas. El president ha hecho un ejercicio de autocrítica porque ha afirmado que "es evidente que algunas cosas habremos hecho mal y los otros partidos, también".

Preguntado por si Susana Díaz debería dar un paso al lado, ha remarcado que "en estos momentos lo que tiene que hacer todo el mundo es analizar los resultados" y ha reiterado que "no hay que tomar ninguna decisión precipitada".

También la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha lamentado los resultados y ha puesto al gobierno del Botànic y su política de poner a las personas en el centro como un referente "modélico, exportable y la vacuna contra el crecimiento de la ultraderecha". De hecho, para la vicepresidenta no es una buena noticia nunca "cuando las derechas, las políticas de derecha y los discursos de derechas avanzan".

Oltra ha incidido en que la pluralidad que caracteriza al Botànic ha hecho posible el impulso a las políticas de igualdad y de regeneración democrática y eso es "la vacuna contra procesos en los que la gente, ante la inseguridad o pensar que los políticos no se ocupan de ellos, toman otro camino".

Por contra, su compañero de coalición y alcalde de València, Joan Ribó, también ha hecho alusión al resultado de las urnas andaluzas pero desde el prisma de la campaña electoral. En concreto, la campaña electoral del PSOE "no fue la mejor del mundo" porque "si te pasas el día diciendo que viene el lobo, estás haciendo una gran propaganda a ese lobo feroz".

En este sentido, el responsable municipal ha echado de menos un mensaje a favor de la "unidad de acción entre las fuerzas de izquierdas" y para ilusionar "a la gente progresista". Ribó no ha obviado que los resultados electorales tienen una lecutra en clave europea y otro a nivel andaluz, dado que la baja participación ha afectado más "a la izquierda que a la derecha".

Por lo que respecta al ámbito europeo, el primer edil ha enmarcado los resultados electorales andaluzas en el declive o la bajada general de la socialdemocracia europea, y en concreto, en el PSOE de Andalucía. "Esto ha pasado en Andalucía pero pasó en Baviera, pasó en Bélgica y, prácticamente, en todos los países. Es una línea general", ha señalado.

Por su lado, en Podemos, la diputada Beatriu Gascó se ha mostrada preocupada por la irrupción de VOX pero ha marcado distancias ya que no cree que el resultado pueda trasladarse a la C. Valenciana ya que la situación social y el gobierno "es diferente". La diputada cree que hay que pensar qué esta pasando en la sociedad española para que un partido de extrema derecha "tenga cabida", y desde Podemos se trabajará para "contrarrestar esa tendencia".

Gascó ha reconocido no haber sacado el resultado esperado con Adelante Andalucía pero tampoco cree que pueda tener un reflejo en las urnas valencianas.

Desde las filas socialistas, el portavoz en las Corts Manolo Mata no ha sido tan optimista como Gascó. Para él, la "emergencia" de una fuerza de extrema derecha "es posible" en la C. Valenciana, por lo que las fuerzas políticas democráticas tienen que hacer un esfuerzo de "asensatarse, no crispar y ver cómo resolver los problemas". Y sin tapujos ha calificado los resultados de "desastrosos", tanto para los socialistas como para la democracia española. Queda por ver cómo resolver la situación, porque el nivel de crispación de la sociedad española "no tiene nada que ver con las cifras económicas, de igualdad y la situación vital".



PP y Cs, optimistas con los resultados

Por parte de Ciudadanos, el partido que más ha crecido en las urnas andaluzas subiendo hasta los 21 escaños, el diputado valenciano Toni Subiela se ha felicitado por los datos porque supone una "inyección de positivismo y ganas de trabajar todavía más para que el proyecto se asiente del todo y ser decisivos el año que viene" en las Corts.

"En Andalucía ya estamos haciendo ese hueco en ese centro moderado, ese centro liberal que queremos que sea la punta de lanza del cambio y de la regeneración política en todo el Estado", ha dicho Subiela, quien se ha mantenido cauto preguntado por si el resultado es extrapolable a la C. Valenciana. Ha reconocido que tienen influencia, pero aún "pilla lejos".

Subiela cree que Puig se ha "repensado" anticipar las elecciones tras los resultados obtenidos ayer en Andalucía, y sobre un hipotético pacto con VOX, cree que es la ejecutiva nacional la que está valorando el "tablero de juego", asegurando que en Cs nunca han abogado por los extremos ideológicos.

En el ámbito local, el candidato a la alcaldía de València por la formación naranja, Fernando Giner, ha lanzado un dardo a los socialistas valencianos porque siempre han "presumido mucho" de asemejarse a sus colegas andaluces "y ya vemos cómo le ha ido al PSOE allí". Cree que los resultados obtenidos son una muestra de lo que piensan los andaluces y desde su partido lo afrontan con "ilusión" porque se demuestra que el centro liberal se ha consolidado; "no para de crecer en toda España, es un trampolín para el trabajo que tenemos que hacer de cara a las elecciones de mayo".

Por su lado, el PP, quienes han llegado a los 26 escaños, ha valorado positivamente los resultados. Jorge Bellver, presidente del grupo popular en Les Corts, cree que se trata de un "momento histórico en que los andaluces han dicho basta al PSOE y a las políticas de izquierdas", y sobre la posibilidad de que pueda producirse un pacto con VOX ha indicado que en la Comunitat el PSPV fue capaz de gobernar "con un partido nacionalista de izquierda"" y con el respaldo de un partido desde su punto de vista "de extrema izquierda y no pasa nada".