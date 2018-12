Los agentes medioambientales acuden a la Fiscalía

El cuerpo de agentes medioambientales de la Comunitat Valenciana tiene previsto presentar mañana una denuncia en Fiscalía contra la consellera de Agricultura y Medi Ambient, Elena Cebrián y el subsecretario José Manuel Giménez, por no reconocer entre sus funciones la de «conducción en condiciones especiales». Como ya publicó Levante-EMV el 15 de noviembre, uno de cada cinco agentes ambientales no sale al monte a patrullar al no reconocerles la administración esa petición. En la denuncia, firmada por seis sindicatos, y que ya fue elevada al Síndic de Greuges, se habla de «la presunta comisión de hasta tres delitos»: contra los derechos de los trabajadores, contra la administración pública y contra la integridad moral.