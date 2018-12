Auxiliadora Borja: "La sociedad y la tecnología avanzan muy rápido y el ICAV debe hacerlo también"

1 Porque muchos compañer@s me pidieron que me presentara y empecé a valorar que mi experiencia profesional y conocimiento del Colegio me permiten ser decana con solvencia y competencia.

2 Ofrecemos un programa con propuestas concretas que se pueden acometer: rebaja de cuotas colegiales, facilitación de gestiones a través de la web, acceso a la formación, implantación de nuevas tecnologías, gratuidad o facilidades de pago para acceder a formación más especializada , creación de un comité de igualdad...

3 El Colegio de Abogados de Málaga ha sido el primero en tener el voto electrónico, espero que seamos los siguientes. Es necesario adaptarse a las nuevas tecnologías ,pero hay que hacerlo bien y con garantías.

4 El ICAV no esta anquilosado, pero la sociedad y la tecnología avanzan muy rápido y el ICAV debe hacerlo también. En el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados deben estar representados los decanos, ya que han sido elegidos democráticamente por sus compañeros. Y respecto a la Academia de jurisprudencia y legislación su presidente no debe ser el decano del ICAV, sino que los académicos deben elegir al presidente.

5 Una de las demandas de los compañeros/as del turno, es que solo se pueda acceder al mismo si perteneces al ICAV y con las últimas sentencias hay base para poder volver a exigir que quien acceda al turno de oficio debe estar colegiado en el ICAV y tener despacho abierto en territorio ICAV. Sobre los baremos, el ICAV y el Consejo Valenciano deben negociar para que la Conselleria de Justicia acceda a pagar dignamente «todos» los trabajos que realizan los compañeros del turno de oficio.

6 El colegio está para dar servicio y debe adaptar las cuotas colegiales a cubrir dichas necesidades, por ello debe ofertar formación de calidad; una básica o necesaria para acceder a turnos especiales (violencia, menores...) y gratuita; una formación continua económica y otra mas especializada con los mejores expertos que hay que pagar, pero facilitando el fraccionamiento del pago.

7 El diálogo siempre es necesario. Cuanto más dialoguemos los operadores jurídicos seguro mejoraremos el trabajo de todos. Debemos coordinarnos y adaptarnos a las necesidades de todos los colectivos y beneficiara también al ciudadano.

8 Entiendo que desde las secciones de especialidades y áreas del derecho y el departamento de formación se debe escoger a los más capacitados, los que tienen experiencia y están ejerciendo a diario la profesión.