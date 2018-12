Héctor Paricio: "Al ICAV le falta dinamismo, una transformación digital y entrar en la vida social"

Por cambiar el ICAV, acercarlo al abogado, darle transparencia real, defender la profesión, posicionarlo como referente en la sociedad y romper con la inercia del continuismo.

Somos el cambio necesario y sensato que representa a todos, a los que han estado en el ICAV, a los compañeros del turno, de secciones, de delegaciones, abogados de despachos individuales, colectivos, multidisciplinares y grandes despachos; a todos sin excepción frente a quienes solo se dirigen a un determinado sector, continuista o en el otro extremo.

Porque las Juntas no han creído ni creen en democratizar el ICAV. Han tenido oportunidad y medios pero no lo han hecho. Entre ellos una candidata que dice que ahora lo hará ¿por qué no lo hizo antes?

Al ICAV le falta dinamismo, un plan de transformación digital completo, entrar de lleno en la vida social con un compromiso claro y contundente en la igualdad, la violencia de género, el estado y funcionamiento de la Justicia, la conciliación... El ICAV no puede ser una sombra, estar desaparecido. La Real Academia Valenciana de Jurisprudencia se ha convertido en el reducto para un pequeño grupo de «elegidos» por el Decano, la Junta o ellos sabrán quién y cómo se eligen. Hice una petición a la RAVJL el 17 de abril y ni siquiera se han dignado a contestarme; pero sí que nombraron a la compañera Auxiliadora Borja... Ante la falta de información nos preguntamos ¿ por amiguismo? El Decano solo ha de tener un cargo y representar al ICAV donde procede, incluido el CGAE.

Defender al abogado del turno es prioritario. Mi primera medida será convocar una reunión con todas y todas, la Sección y Delegados, abrirla «on line», recoger en acta los planteamientos que demandan y ejecutarlos, haciendo un seguimiento periódico.

El Colegio debe destinar lo que recauda a los colegiados y no ganar y acumular dinero ( en 2017 más de 5,5 millones en inversiones financieras a corto plazo). Con las cuotas y lo que se recauda por otros conceptos se debe dar cobertura a los abogados del turno en los expedientes que no cobran de conselleria. Proponemos un bono de formación gratuita que se utilice en cursos/jornadas/formación que se estime y dar más servicios y a mejor precio.

Los problemas existen, las desconsideraciones por jueces y fiscales también, pero no sabemos qué hace nuestro colegio, y si hace algo qué resultados ha dado. Hay que cambiar y hacer de la defensa del abogado, con diálogo y presión una batalla permanente, e informar a los compañeros de cada paso y cada reunión o conclusión.

La elección de cualquier cargo o puesto, incluidos los profesores del Master de la Abogacía, estará abierto a todos los compañeros y serán los criterios de capacidad y méritos los que marcarán los elegidos, en cuya elección no participará el Decano, si soy elegido, creando un modelo transparente y adecuado a lo que es el puesto a elegir.