Jorge Muñoz: "El decano debe ser un líder y ahora falta diálogo, carisma y ganas"

1 Me presento porque hace falta realizar cambios importantes en la mecánica del ICAV y siento que tengo el espíritu de servicio y la capacidad de liderazgo para transformarlo. El colegio se encuentra en horas bajas por haber sido abandonado por la Junta de Gobierno y existir una desafección total de los colegiados que se sienten ninguneados por la Junta Directiva.

2 Ofrecemos soluciones a problemas del día a día y que nos han trasladado otros compañeros. Nuestra candidatura ofrece aire fresco, savia nueva, no estamos contaminados por haber pertenecido a Juntas anteriores que no han hecho nada. Y es la única que tiene la preparación, la valentía y la determinación de transformar el colegio modificando los estatutos.

3 Porque los que quieren estar en el poder quieren perpetuarse y la mejor forma es limitar o poner trabas a la participación de los colegiados; el voto electrónico les haría perder todas las elecciones. Ni siquiera se van a abrir todas las delegaciones con una urna para que todos podamos votar.

4 Se ha quedado anquilosado, petrificado, inmovilizado... Como interesa que se quede a los que han ostentado el poder. Es un coto cerrado, un club VIP al que solo pueden acceder cuatro privilegiados, mientras los abogados vemos como se reparten los cargos, asignaturas, conferencias y actos relevantes que realiza el ICAV. Es una de las cuestiones que tenemos en nuestra candidatura. La acumulación de cargos impide que haya independencia, y esto genera indefensión a los abogados que piden soluciones concretas.

5 No entendemos el turno de oficio, como una baza electoral, porque el 70% de los abogados lo ejercen. Es algo fundamental que hay que cuidar y proteger. La consellería paga importantes sumas de dinero para la gestión de estos servicios, pero el abogado del turno recibe pocas prestaciones y se siente mal tratado y desprotegido. .

6 Sí. Pero el colegio necesita mantener su nivel de ingresos para continuar con la prestación de servicios que realiza. También debe generar nuevos ingresos en la formación, impartiendo cursos a personas que no necesariamente deben ser colegiados. Hay que abrir la formación a la sociedad.

7 Sí, falta diálogo, carisma y ganas. El decano debe ser un líder, con capacidad de valorar todo lo positivo de todas las instituciones.

8 Adoptaría este criterio, no solamente para elegir al profesorado y a muchos operadores jurídicos y colaboradores. Hay que crear una bolsa de trabajo y establecer criterios para permitir a todos los colegiados que sean profesores en el master de abogacía y en la Real Academia de Jurisprudencia.